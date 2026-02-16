"Неможливо заглушити": Гераскевич оголосив про проєкт з підтримки родин загиблих спортсменів

Скелетоніст Владислав Гераскевич, якого дискваліфікували на зимовій Олімпіаді-2026 в Італії через "шолом пам’яті", оголосив про проєкт з підтримки сімей загиблих спортсменів, зображених на цьому шоломі.

"Увесь світ зараз говорить про Україну не тому, що я, і не тому, що мій вчинок, а тому, що ті спортсмени, які зображені на моєму шоломі. Саме їхній голос лунає настільки гучно, що його неможливо заглушити", — написав Гераскевич на своїй Facebook-сторінці.

Він зазначив, що родини цих спортсменів потрібно підтримати "не тільки словом, а й ділом". Гераскевич розповів про початок роботи над організацією фандрейзингу для цих родин.

Спортсмен підкреслив, що метою буде організація стабільного фонду, який буде допомагати родинам усіх українських загиблих спортсменів.

Гераскевич також прокоментував рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який відхилив його позов проти Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

"Попри рішення CAS, я досі щиро вірю, що я не здійснював жодних порушень, які мені інкримінує МОК. Я продовжую боротися за свої права разом зі своєю командою юристів і дуже вірю, що ми доведемо цю справу до справедливості", — наголосив Гераскевич.

Нагадаємо, 12 лютого українського скелетоніста Владислава Гераскевича було дискваліфіковано Міжнародним олімпійським комітетом під час зимових Олімпійських ігор у Мілані.

