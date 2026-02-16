"Невозможно заглушить": Гераскевич объявил о проекте по поддержке семей погибших спортсменов

Скелетонист Владислав Гераскевич, которого дисквалифицировали на зимней Олимпиаде-2026 в Италии из-за "шлема памяти", объявил о проекте по поддержке семей погибших спортсменов, изображенных на этом шлеме.

"Весь мир сейчас говорит об Украине не потому, что я, и не потому, что мой поступок, а потому, что те спортсмены, которые изображены на моем шлеме. Именно их голос звучит настолько громко, что его невозможно заглушить", — написал Гераскевич на своей Facebook-странице.

Он отметил, что семьи этих спортсменов нужно поддержать "не только словом, но и делом". Гераскевич рассказал о начале работы над организацией фандрейзинга для этих семей.

Спортсмен подчеркнул, что целью будет организация стабильного фонда, который будет помогать семьям всех украинских погибших спортсменов.

Гераскевич также прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который отклонил его иск против Международного олимпийского комитета (МОК).

"Несмотря на решение CAS, я до сих пор искренне верю, что я не совершал никаких нарушений, которые мне инкриминирует МОК. Я продолжаю бороться за свои права вместе со своей командой юристов и очень верю, что мы доведем это дело до справедливости", — подчеркнул Гераскевич.

Напомним, 12 февраля украинский скелетонист Владислав Гераскевич был дисквалифицирован Международным олимпийским комитетом во время зимних Олимпийских игр в Милане.

