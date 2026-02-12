"Потеряете половину аудитории": Баюл цинично отреагировала на поступок Владислава Гераскевича

48-летняя Оксана Баюл, известная фигуристка и первая чемпионка Олимпийских игр в истории независимой Украины, которая уже много лет живет в США, дала понять, что не поддерживает скелетониста Владислава Гераскевича.

Она заявила, что Олимпиада — не место для политики, вероятно имея в виду решение украинца выступать в шлеме с изображением погибших от российской агрессии спортсменов.

"Когда вы займете политическую позицию, вы мгновенно потеряете половину аудитории (глобально), и вас запомнят только тем, что вы говорили на Олимпиаде, что не имело ничего общего с первоначальной причиной, когда у большинства из вас будет только один олимпийский опыт; наслаждайтесь им таким, каков он есть, а не тем, каким другие хотят вас видеть. Помните, вы должны быть лучшими для себя, а не лучшими для кого-то", – написала она в Instagram, посоветовав Олимпийским Играм заниматься своим делом.

Не все поклонники спортсменки поддержали ее слова.

"Оксана, как человек, использовавший твое влияние на трагедию, которая произошла в твоей родной стране, должен сказать, что я не понимаю этого от тебя. Ничто не заставляет меня гордиться тем, что я американец, чем когда я вижу, как спортсмены, рискующие лично использовать свои права первой поправки. Если им это не позволяют, то США ничем не лучше Советской России", "Люблю тебя Оксана, но с этим я не согласна. Олимпиада всегда была и всегда будет политической. У спортсменов есть шанс высказаться, и они должны. Представь, если бы ты здесь соревновалась за Украину в это время, ты действительно ничего не сказала бы о терроре, который Россия нанесла твоей стране?!", "Владислав Гераскевич показал, что такое ДОСТОИНСТВО. Вы показываете, что такое ничтожество, лучше бы просто промолчали, чем так позориться", – пишут под постом".

Накануне Гераскевич совместно с Национальным Олимпийским комитетом Украины провели пресс-конференцию, на которой спортсмен объяснил свою позицию.

"Я считаю, что черных лент просто не хватит, чтобы почтить всех украинских спортсменов, которых убила Россия. "Шлем памяти" не нарушает никаких правил, и, по моему убеждению, не противоречит положениям Олимпийской хартии. Это не политическая акция — это чествование погибших атлетов, и мы имеем право говорить об этом. Я катался в этом шлеме позавчера, вчера, сегодня и буду кататься в нем и дальше — на тренировках и на следующих соревнованиях", — отметил украинский скелетонист.

Вероятнее всего, именно об этом брифинге и говорила Баюл.

Владислав Гераскевич и его "шлем памяти" Фото: НОК Украины

Дисквалификация Владислава Гераскевича

Владислав Гераскевич появился 10 февраля на олимпийской тренировочной трассе в "шлеме памяти", который посвящен 20 украинским спортсменам, погибшим в результате российского вторжения в Украину.

МОК выступил против того, чтобы Гераскевич использовал этот шлем. Вместо шлема Комитет разрешил использовать черную повязку во время стартов на Олимпиаде, однако спортсмен не послушал.

При этом флаг РФ на шлеме итальянского сноубордиста Роланда Фишналлера под запрет не попал.

12 февраля СМИ сообщили Международный олимпийский комитет дисквалифицировал украинца. Владислав рассказал, что президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри в разговоре с ним пыталась убедить его не выходить на соревнования в шлеме с портретами погибших в российско-украинской войне спортсменов, однако он отказался и привел аргументы в пользу своего решения.

Скелетонист сказал журналистам, что планирует выставить на аукцион свой "шлем памяти" и перечислить полученные средства на помощь Украине. Он также поблагодарил всех за поддержку.

