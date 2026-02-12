Победа через провокацию: как Владислав Гераскевич заставил весь мир говорить о жертвах России

Среди некоторых публичных людей бытует очень ошибочное представление о конфликте как продуктивной стратегии коммуникаций. Они считают, что агрессия, троллинг, эпатаж привлекают внимание и, в результате, каким-то образом решают их задачи. На самом деле, нет. Потому что эту стратегию надо применять умело, а иначе пользы от нее куда меньше, чем вреда.

И вот сейчас Владислав Гераскевич показывает мастер-класс по действительно эффективному использованию конфликта для своих целей. В глобальном масштабе

Мягкотелая, примирительная в отношении России политика МОК давно известна. Вероятность, что они позволят украинскому спортсмену соревноваться в шлеме, на котором изображены погибшие от рук россиян спортсмены, всегда была близка к нулю.

Представим себе, что МОК не имеет никаких претензий к шлему, и Гераскевич выходит в нем на трассу. Заезд длится меньше минуты, из этого времени шлем хорошо видно в кадре секунд 30. Всего индивидуальных заездов четыре. Скелетон смотрят в среднем 4-6% телевизионной аудитории — это не фигурное катание и не прыжки с трамплина. Учитывая телевизионные и онлайн-трансляции и социальные медиа, речь идет о 80-120 миллионах зрителей. Комментаторы, возможно, и отметили бы одной фразой, что изображено на шлеме Гераскевича.

Медиа написали бы об этом, может, один раз. "Украинский олимпиец почтил погибших от войны спортсменов" — хорошая история, но не суперрезонансная.

Зато абсолютно ожидаемый запрет МОК помог Гераскевичу запустить уже несколько волн медиаосвещения:

намерение соревноваться в шлеме памяти;

само решение МОК и предложение черной нарукавной повязки;

пресс-конференция Гераскевича после запрета;

комментарии Зеленского, реакция украинского НОК и других спортсменов ("Чествование — не нарушение" на перчатке Елены Смаги);

Гераскевич продолжает тренироваться в шлеме и заявляет, что будет в нем и соревноваться;

дискуссия о релевантности и институциональной этике МОК.

Здесь есть все. И Давид против Голиафа — спортсмен против системы. И вся история о запрете российским спортсменам соревноваться под национальным флагом из-за военной агрессии (да, они плохие парни). И о растущей неэффективности международных институтов.

Украинец тренируется на Олимпиаде в шлеме с убитыми РФ спортсменами, несмотря на запрет МОК

А главное — есть шлем памяти, мощный визуальный символ, который с радостью берут в работу и телеканалы, и онлайн-издания, и социальные сети.

Медиа пишут о тех 22-х спортсменах, чьи лица изображены на шлеме памяти: от 9-летней киевлянки Виктории Ивашко — до чемпионов и олимпийцев, погибших в бою.

Совокупно только медиа-охват этой историей можно оценить в дополнительные 15 миллионов, а с учетом социальных медиа — до 40 миллионов человек. И это не только фанаты зимних видов спорта. Это уже большая, многогранная история с хвостами в геополитику, этику, коррупцию МОК и многие другие темы.

Более того, теперь это резонансная история, а значит, выступление Владислава не вырежут из телевизионных трансляций, чтобы поставить рекламу. Комментаторы имеют больше поводов озвучить историю подробнее во время самого заезда. В новости это все тоже будет иметь дополнительные шансы попасть.

В результате, месседж "Россия убивает украинских спортсменов" долетит до гораздо большего количества людей.

И это уже большая победа.

Вот она — качественная провокация и конфликт как эффективный инструмент коммуникации. Основанная на искренности — но и на четкой моральной позиции, горячая — но продуманная и прекрасно реализованная.

Олимпийские игры создавались для укрепления мира в мире. А, значит, Владислав Гераскевич уже победил. Благодарность ему и безграничное уважение.

