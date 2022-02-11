"Нет войне в Украине" - одиночный пикет украинского олимпийца

После выступления в третьем туре, Владислав Гераскевич совершил в присутствии зрителей небольшую политическую акцию

После своего участия в третьем заезде на Олимпиаде, 11 февраля 2022 года, украинский скелетонист Владислав Гераскевич показал на камеру обращение, которое было адресовано зрителям. На нем было написано "нет войне в Украине", сообщает Суспильне.

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Закончив свое выступление, Гераскевич, проходя мимо камер, провел молчаливый протест, подготовив короткое письменное обращение к телезрителям.

Перед этим, на Олимпиаде-2022 начался второй соревновательный день в мужском скелетоне. Участники выступили в третьем заезде, который стал определяющим: 20 лучших спортсменов отбирались в финальный этап соревнований.

По итогам первого соревновательного дня украинец Владислав Гераскевич занимал 16 место. И имел высокие шансы на попадание в топ-20: его преимущество над 21 местом составляло 0.67 секунды.

Гераскевич потерял одну позицию по итогам третьего заезда – его опередил британец Маркус Ваятт. Но удержался в топ-20, заняв 17 место перед последним заездом.

Гераскевич продолжит выступление в четвертом заезде на Олимпиаде-2022. Его отставание от 16 места составляет 0.27 секунды.

Кто такой Владислав Гераскевич?

23-летний украинский спортсмен, представитель Киева в скелетоне на Олимпиаде-2022.

Олимпиада в Пекине – вторая в карьере Гераскевича. В Пхенчхане он финишировал с 12 результатом и является единственным представителем Украины в истории в этом виде спорта.

В сезоне 2021/22 Гераскевич занял 16-е место в общем зачете Кубка мира. Но показал лучший результат в карьере, финишировав шестым в Сигулде.

Общественный Спорт вместе с Владиславом Гераскевичем создает проект "Формула-1 на льду", где будет рассказано о подготовке украинца к Олимпиаде-2022 и выступлении украинца на этапах Кубка мира.

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