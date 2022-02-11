Допинг-скандал на Олимпиаде: стало известно, какой препарат употребляла Камила Валиева

Результаты тестов показали, что Валиева до Олимпиады принимала препарат — триметазидин, относящийся к классу S4.4 "Запрещенного списка ВАДА 2021 года".

На Олимпиаде в Пекине продолжаются разбирательства скандального дела относительно российской фигуристки Камилы Валиевой. 11 февраля стало известно, что спортсменка употребляла запрещенный препарат, выступая на чемпионате России 25 декабря 2021 года. Об этом свидетельствуют официальные данные Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

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С чего начался скандал?

Допинг-скандал разгорелся после того, как представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил о проблеме с допинг-тестами членов команды Олимпийского комитета России (ОКР) по фигурному катанию. Как оказалось речь шла о подозрительной допинг-пробе российской 15-летней фигуристке Камилы Валиевой, которая считалась основной претенденткой на звание олимпийского чемпиона в турнире одиночниц.

Официальные представители ОКР отказались от каких-либо комментариев по этому поводу. В частности, тренер Валиевой Этери Тутберидзе на вопрос, отстранили ли фигуристку от соревнований до выяснения вопроса с допинг-тестом заявила, что "не занимается сплетнями". Отказалась общаться с журналистами и сама фигуристка.

Позже в Федерации фигурного катания России (ФФКР) сообщили, что МОК не отстранил Валиеву от соревнований, выразив спортсменку полную поддержку и заявив, что не сомневаются в "честности и чистоте своей спортсменки".

Результаты допинг-теста

Сегодня утром стало известно, что в допинг-пробе Валиевой был обнаружен препарат — триметазидин, относящийся к классу S4.4 "Запрещенного списка ВАДА 2021 года". Однако результаты исследования говорят о том, что препарат спортсменка принимала до начала Олимпийских игр в Пекине. Это же подтверждают результаты тестов, которые спортсменка сдавала уже находясь в Пекине.

Как сообщает "Чемпионат", на данный момент Валиева имеет право без ограничений тренироваться и участвовать в соревнованиях до решения Спортивного арбитражного суда (CAS), которое будет принято после дисциплинарного расследования.

Что известно о препарате триметазидин?

По словам спортивного врача Валентина Белявского, препарат триметазидин представляет собой кардиопротектор, метаболик и антигипоксант. Его применение повышает обменные энергетические процессы внутри клеток организма. В спорте препарат запрещен уже давно, а вне спорта его назначают пациентам, имеющим проблемы с работой сердечно-сосудистой системы, а именно в случаях, когда организму требуется увеличить поступления дополнительного ресурса и энергии в клетку.

В профессиональном спорте препарат связан со скандалом вокруг китайского пловца Сунь Яга, которого дисквалифицировали в 2014 году. Также в 2016 запрещенный препарат нашли у олимпийского чемпиона по академической гребле Сергея Федоровцева. После обнаружения допинга была дисквалифицирована вся российская мужская команда, а сам Федоровцев закончил спортивную карьеру.

Ранее сообщалось, Российская фигуристка Камила Валиева была отстранена от соревнований на Олимпийских играх в Пекине. Причиной этому послужил положительный результат допинг-теста 15-летней фигуристки.