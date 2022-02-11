Допінг-скандал на Олімпіаді: стало відомо, який препарат приймала Каміла Валієва

Результати тестів показали, що Валієва до Олімпіади приймала препарат — триметазидин, що належить до класу S4.4 "Забороненого списку ВАДА 2021".

На Олімпіаді в Пекіні продовжуються розгляди скандальної справи щодо російської фігуристки Каміли Валієвої. 11 лютого стало відомо, що спортсменка приймала заборонений препарат, виступаючи на чемпіонаті Росії 25 грудня 2021 року. Про це свідчать офіційні дані Міжнародної агенції допінг-тестування (ITA).

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З чого розпочався скандал?

Допінг-скандал розгорівся після того, як представник Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Марк Адамс заявив про проблему з допінг-тестами членів команди Олімпійського комітету Росії з фігурного катання. Як з'ясувалося, йшлося про підозрілі допінг-проби російської 15-річної фігуристки Каміли Валієвої, яка вважалася основною претенденткою на звання олімпійського чемпіона в турнірі одиночниць.

Офіційні представники ОКР відмовилися від будь-яких коментарів із цього приводу. Зокрема, тренерка Валієвої Етері Тутберідзе на запитання, чи фігуристку відсторонили від змагань до з'ясування питання з допінг-тестом заявила, що "не займається плітками". Відмовилася спілкуватися із журналістами і сама фігуристка.

Пізніше у Федерації фігурного катання Росії (ФФКР) повідомили, що МОК не усунув Валієву від змагань, висловивши спортсменці повну підтримку та заявивши, що не сумніваються в "чесності та чистоті своєї спортсменки".

Результати допінг-тесту

Сьогодні вранці стало відомо, що в допінг-пробі Валієвої було виявлено препарат — триметазидин, який належить до класу S4.4 "Забороненого списку ВАДА 2021 року". Проте результати дослідження свідчать, що препарат спортсменка приймала до початку Олімпійських ігор у Пекіні. Це підтверджують результати тестів, які спортсменка здавала вже перебуваючи в Пекіні.

Як повідомляє "Чемпіонат", наразі Валієва має право без обмежень тренуватися і брати участь у змаганнях до рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), яке буде ухвалено після дисциплінарного розслідування.

Що відомо про препарат триметазидин?

За словами спортивного лікаря Валентина Білявського, препарат триметазидин є кардіопротектором, метаболіком та антигіпоксантом. Його застосування підвищує обмінні енергетичні процеси усередині клітин організму. У спорті препарат заборонений уже давно, а поза спортом його призначають пацієнтам, які мають проблеми з роботою серцево-судинної системи, а саме у випадках, коли організму потрібно збільшити надходження додаткового ресурсу й енергії у клітину.

У професійному спорті препарат пов'язаний зі скандалом довкола китайського плавця Сунь Яга, якого дискваліфікували в 2014 році. Також у 2016 році заборонений препарат знайшли в олімпійського чемпіона з академічного веслування Сергія Федоровцева. Після виявлення допінгу було дискваліфіковано всю російську чоловічу команду, а сам Федоровцев закінчив спортивну кар'єру.

Раніше повідомлялося, що Російська фігуристка Каміла Валієва була відсторонена від змагань на Олімпійських іграх у Пекіні. Причиною цього став позитивний результат допінг-тесту 15-річної фігуристки.