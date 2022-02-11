"Ні війні в Україні" — одиночний пікет українського олімпійця

Після виступу в третьому турі Владислав Гераскевич здійснив у присутності глядачів невелику політичну акцію.

Після своєї участі в третьому заїзді на Олімпіаді, 11 лютого 2022 року, український скелетоніст Владислав Гераскевич показав на камеру звернення, адресоване глядачам. На ньому написано "ні війні в Україні", повідомляє Суспільне.

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Закінчивши свій виступ, Гераскевич, проходячи повз камери, провів мовчазний протест, підготувавши коротке письмове звернення до телеглядачів.

Перед цим, на Олімпіаді-2022 розпочався другий день змагання в чоловічому скелетоні. Учасники виступили в третьому заїзді, який став визначальним: 20 найкращих спортсменів відбирали у фінальний етап змагань.

За підсумками першого дня змагання, українець Владислав Гераскевич посідав 16 місце. І мав високі шанси потрапити в топ-20: його перевага над 21 місцем становила 0.67 секунди.

Гераскевич втратив одну позицію за підсумками третього заїзду – його випередив британець Маркус Ваятт. Але втримався у топ-20, посівши 17 місце перед останнім заїздом.

Гераскевич продовжить участь у четвертому заїзді на Олімпіаді-2022. ВІн відстає від 16-го місця на 0.27 секунди.

Хто такий Владислав Гераскевич?

23-річний український спортсмен, представник Києва в скелетоні на Олімпіаді-2022.

Олімпіада в Пекіні – друга в кар'єрі Гераскевича. У Пхенчхані він фінішував із 12 результатом і є єдиним представником України в історії в цьому виді спорту.

У сезоні 2021/22 Гераскевич посів 16-те місце в загальному заліку Кубка світу. Але показав найкращий результат у кар'єрі, фінішувавши шостим у Сігулді.

Громадський Спорт разом із Владиславом Гераскевичем створює проєкт "Формула-1 на льоду", де розкажуть про підготовку українця до Олімпіади-2022 та виступ українця на етапах Кубка світу.

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