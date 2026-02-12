"Втратите половину аудиторії": Баюл цинічно відреагувала на вчинок Владислава Гераскевича

48-річна Оксана Баюл, відома фігуристка і перша чемпіонка Олімпійських ігор в історії незалежної України, яка вже багато років живе в США, дала зрозуміти, що не підтримує скелетоніста Владислава Гераскевича.

Вона заявила, що Олімпіада — не місце для політики, ймовірно маючи на увазі рішення українця виступати в шоломі із зображенням загиблих від російської агресії спортсменів.

"Коли ви займете політичну позицію, ви миттєво втратите половину аудиторії (глобально), і вас запам'ятають тільки тим, що ви говорили на Олімпіаді, що не мало нічого спільного з первісною причиною, коли в більшості з вас буде тільки один олімпійський досвід; насолоджуйтеся ним таким, яким він є, а не тим, яким інші хочуть вас бачити. Пам'ятайте, ви маєте бути найкращими для себе, а не найкращими для когось", — написала вона в Instagram, порадивши Олімпійським іграм займатися своєю справою.

Не всі шанувальники спортсменки підтримали її слова.

"Оксано, як людина, яка використала твій вплив на трагедію, що сталася у твоїй рідній країні, маю сказати, що я не розумію цього від тебе. Ніщо не змушує мене пишатися тим, що я американець, ніж коли я бачу, як спортсмени, які ризикують особисто використовувати свої права першої поправки. Якщо їм це не дозволяють, то США нічим не кращі за Радянську Росію", "Люблю тебе, Оксано, але з цим я не згодна. Олімпіада завжди була і завжди буде політичною. У спортсменів є шанс висловитися, і вони повинні. Уяви, якби ти тут змагалася за Україну в цей час, ти справді нічого не сказала б про терор, який Росія завдала твоїй країні?!", "Владислав Гераскевич показав, що таке ГІДНІСТЬ. Ви показуєте, що таке нікчемність, краще б просто промовчали, ніж так ганьбитися", — пишуть під постом".

Напередодні Гераскевич спільно з Національним Олімпійським комітетом України провели прес-конференцію, на якій спортсмен пояснив свою позицію.

"Я вважаю, що чорних стрічок просто не вистачить, щоб вшанувати всіх українських спортсменів, яких убила Росія. "Шолом пам'яті" не порушує жодних правил, і, на моє переконання, не суперечить положенням Олімпійської хартії. Це не політична акція — це вшанування загиблих атлетів, і ми маємо право говорити про це. Я катався в цьому шоломі позавчора, вчора, сьогодні і кататимуся в ньому й надалі — на тренуваннях і на наступних змаганнях", — зазначив український скелетоніст.

Найімовірніше, саме про цей брифінг і говорила Баюл.

Владислав Гераскевич і його "шолом пам'яті" Фото: НОК України

Дискваліфікація Владислава Гераскевича

Владислав Гераскевич з'явився 10 лютого на олімпійській тренувальній трасі в "шоломі пам'яті", присвяченому 20 українським спортсменам, які загинули внаслідок російського вторгнення в Україну.

МОК виступив проти того, щоб Гераскевич використовував цей шолом. Замість шолома Комітет дозволив використовувати чорну пов'язку під час стартів на Олімпіаді, однак спортсмен не послухав.

При цьому прапор РФ на шоломі італійського сноубордиста Роланда Фішналлера під заборону не потрапив.

12 лютого ЗМІ повідомили, що Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував українця. Владислав розповів, що президентка Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі в розмові з ним намагалася переконати його не виходити на змагання в шоломі з портретами загиблих у російсько-українській війні спортсменів, однак він відмовився і навів аргументи на користь свого рішення.

Скелетоніст сказав журналістам, що планує виставити на аукціон свій "шолом пам'яті" і перерахувати отримані кошти на допомогу Україні. Він також подякував усім за підтримку.

