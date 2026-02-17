Російські спортсмени виступатимуть на Паралімпійських іграх під своїм прапором

Рішення Міжнародного паралімпійського комітету було ухвалено після того, як Росію двічі усунули від участі в Іграх: спочатку 2016 року через державну програму допінгу, а потім 2022 року через повномасштабне вторгнення в Україну.

Росія вперше з 2014 року представлятиме своїх спортсменів на Паралімпійських іграх під власним прапором. У своїй заяві Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) повідомив, що Національному паралімпійському комітету Росії було виділено шість місць на майбутніх зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортині, повідомляє Sky News.

Від країни змагатимуться одна жінка і один чоловік у паралімпійських гірськолижних перегонах, одна жінка і один чоловік у паралімпійських лижних перегонах, а також двоє чоловіків у сноубордингу в Італії.

Останній крок Міжнародного паралімпійського комітету відбувся після того, як Росію двічі відсторонили від участі в Іграх: спочатку 2016 року через державну програму допінгу, а потім 2022 року через повномасштабне вторгнення в Україну.

Відео дня

Востаннє російські спортсмени могли виступати під своїм прапором 2014 року, коли країна приймала зимові Олімпійські та Паралімпійські ігри в Сочі.

Хоча російські спортсмени і брали участь у Паралімпійських іграх раніше, вони виступали під нейтральним прапором.

Минулого року президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс заявив спортивному кореспонденту Sky Робу Гаррісу, що участь Росії в іграх "не пов'язана з участю у війнах".

"Росія і Білорусь використовували паралімпійський спорт для просування того, що вони тоді називали "спеціальною операцією". Саме це призвело до першого призупинення дії ліцензії, призупинення у 2023 році. З 2023 року по теперішній час... свідчень того, що це знову використовувалося для пропаганди війни, стало менше", — сказав він в інтерв'ю.

Велика Британія і 32 країни, переважно європейські, підписали спільну заяву, що виражає "серйозну занепокоєність" після того, як у вересні члени МПК проголосували за скасування часткового призупинення членства Росії та Білорусі.

Це сталося після того, як міністр спорту України Матвій Бідний заявив телеканалу Sky News, що Паралімпійські ігри не повинні були знімати заборону на участь Росії.

Він спростував твердження президента МПК про те, що спорт більше не використовують для пропаганди війни, додавши: "Це несправедливо, і ми вважаємо недоречним надавати таку можливість терористичним державам".

Нагадаємо, Олімпійські ігри 2026 вже обіцяють стати найскандальнішими в історії. Увесь світ вразила історія українського скелетоніста Владислава Гераскевича, якого дискваліфікували за бажання виступати в шоломі з фото вбитих росіянами спортсменів.

Також вибухнув скандал на змаганнях із керлінгу, коли ледь не побилися спортсмени з Канади та Швеції.