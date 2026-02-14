Ледь не влаштували бійку: на Олімпіаді матч із керлінгу обернувся нецензурним скандалом (відео)

Між Канадою і Швецією відбувся напружений матч, після якого канадського спортсмена звинуватили в тому, що він підштовхнув камінь пальцем після запуску, що суворо заборонено. У підсумку почався скандал, під час якого спортсмени пересварилися і ледь не побилися.

Олімпіада 2026 у Мілані ознаменувалася ще одним скандалом. Тепер на змаганнях із керлінгу. Пролунали звинувачення в шахрайстві, спростування з використанням нецензурної лексики і навіть втручання міжнародного керівного органу, пише CNN.

Шведи заявили, що канадець підштовхнув камінь пальцем, а той сказав їм відвалити

Канада здобула перемогу в захопливому матчі з рахунком 8:6, але драма розгорталася не тільки на льоду.

Швед Оскар Еріксон припустив, що канадець Марк Кеннеді порушив правила, торкнувшись каменю для керлінгу після його випуску.

Кеннеді огризнувся, Еріксон парирував, прозвучало безліч нецензурних виразів, і в підсумку Кеннеді отримав попередження від Всесвітньої федерації керлінгу за неналежну поведінку.

А коли суддю запитали, чи бачив він, що канадець торкнувся каменю пальцем, то він сказав: "Поняття не маю".

На повторах і деяких фотографіях, здається, видно, як вказівний палець Кеннеді витягнутий, але незрозуміло, чи був у підсумку дотик.

Соціальні мережі повні людей, які звинувачують Канаду в оскверненні великого виду спорту і спортивного духу керлінгу.

Але Кеннеді ще раз підтвердив свою позицію, рішуче спростувавши висунуті проти нього звинувачення.

"Він усе ще звинувачує нас у шахрайстві, і мені це не сподобалося. Тому я послав його куди подалі, тому що ми не та команда, з якою варто так чинити. Тож мені все одно. Можливо, він засмутився через поразку", — заявив канадець, зазначивши, що поважає Оскара Еріксона, але ніколи б не звинуватив його в шахрайстві.

Після гри канадець Бред Джейкобс став на захист свого товариша по команді, ще більше підливши оливи у вогонь, що вже наростав.

"Еріксон був трохи незадоволений деякими подіями, що відбуваються, і він висловлював це, і, я думаю, просто намагався поводитися трохи жорстко, а ми цього не потерпимо. Якщо ви думаєте, що ми будемо терпіти що-небудь від цих хлопців або від кого б то не було взагалі, ви помиляєтеся. Цього просто не станеться", — додав він.

У дуже довгому і докладному поясненні, що послідувало за "аферою з образами на адресу канадських керлінгістів", Всесвітня федерація керлінгу заявила, що судді перебувають у кінці кожного поля і фізично не можуть бачити кожне порушення правил подачі".

"Наразі Всесвітня федерація керлінгу не використовує відеоповтори для перегляду рішень за підсумками гри. Рішення, ухвалені під час гри, є остаточними", — заявили у федерації.

Для Кеннеді це четверта Олімпіада, він завоював дві олімпійські медалі, включно із золотом 2010 року. Ерікссон — теж не новачок. У нього чотири медалі, і він виграв золото у 2022 році.

