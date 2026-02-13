Скандальна Олімпіада 2026: американські фігуристи заявили про підтасовування результатів

Медісон Чок і Еван Бейтс вимагають розслідування щодо французького судді, який, на їхню думку, віддав золоту медаль фігуристам із Франції. І цей скандал став черговим на Олімпіаді в Мілані, яка вже обіцяє побити всі рекорди.

"Справжні чемпіони" фігурного катання зі США на зимових Олімпійських іграх закликали до перевірки суддів після того, як спливли побоювання з приводу скандалу з "підтасовуванням результатів" і сумнівної історії голосування французького судді, пише Daily Mail.

Медісон Чок і Еван Бейтс зі США мали взяти золото на Олімпіаді 2026 року

11 лютого в Мілані американцям Медісон Чок і Евану Бейтсу несподівано не вдалося здобути перемогу в змаганні з французькою парою, чия перемога опинилася в центрі скандалу.

Фурньє Бодрі та Гійом Сізерон зрештою обійшли їх і завоювали золото, але спостерігалася тривожна розбіжність між оцінками восьми суддів і французької учасниці журі Джезабель Дабуа.

Відео дня

Дабуа зараз перебуває під пильною увагою громадськості, і американське видання SB Nation стверджує, що "впродовж кількох виступів спостерігалася стійка тенденція завищувати оцінки Ф. Бодрі/Сизерону в танцях на льоду, одночасно занижуючи оцінки їхнім суперникам".

Сайт SkatingScores.com являє собою архів попередніх змагань і показує, що у Дабуа були випадки розбіжностей в оцінках з іншими суддями за одну і ту саму пару.

На чемпіонаті Європи 2026 року Дабуа оцінив французьку пару вище за інших, давши їм величезний бал у довільній програмі, а також виділивши дві пари, які загрожували їм золотом, порівняно з іншими членами журі (якщо брати середні значення).

У підсумку на Олімпіаді 2026 Медісон Чок і Еван Бейтс були змушені задовольнятися сріблом, набравши 224,49 очка в Мілані.

Стверджується, що Фурньє Бодрі та Гійом Сізерон не завоювали б золотих медалей, якби не велика розбіжність в оцінках одного із суддів.

Бодрі та Сізерону, як вважають у США, підсуджувала суддя з Франції

Минулого року на Гран-прі з фігурного катання в Японії Бодрі та Сізерон припустилися помилки в одному елементі своєї програми, а також впали, що зазвичай віддаляє спортсменів від призових місць. І знову Дабуа нагородила їх чудовою оцінкою.

Фурньє Бодрі та Сізерон об'єдналися тільки в березні минулого року, і за останні 12 місяців Дабуа була суддею на шести з їхніх змагань. Французька пара здобула перемогу в п'яти з них.

"Для фігуристів на кону стоїть дуже багато, коли вони викладаються на повну, і ми заслуговуємо на те, щоб судді теж викладалися на повну, і щоб умови були справедливими та рівними для всіх", — зазначили американські фігуристи.

Різниця між оцінками Дабуа за США і Францію становила майже вісім балів — значно більше, ніж у всіх інших, — і, що ще більш жорстоко, п'ять із дев'яти суддів поставили Чоку і Бейтсу найвищий бал у довільній програмі, тоді як четверо поставили Францію на перше місце.

Аналогічні проблеми виникли і в розділі ритмічних танців конкурсу, де Дабуа поставила Франції найвищий бал (93,34). Це майже на шість балів вище, ніж її оцінка за виступ за США — 87,6, яка стала другою найнижчою оцінкою серед усіх суддів.

Це викликало величезний резонанс як серед глядачів, так і серед інших учасників змагань, а американська фігуристка Еллі Кам назвала своїх колег по команді "справжніми чемпіонами".

Реакція була настільки різкою, що Міжнародний союз ковзанярів відреагував офіційною заявою.

"Це нормально, що різні судді в будь-якій колегії дають різні оцінки, і для пом'якшення цих відмінностей використовується низка механізмів. ISU повністю впевнена у виставлених оцінках і, як і раніше, твердо віддана принципам справедливості", — заявили вони.

Фурньє Бодрі раніше піддалася пильній увазі через свої стосунки з бойфрендом і колишнім партнером по фігурному катанню Ніколаєм Соренсеном, якого відсторонили від змагань 2024 року після звинувачень у сексуальному насильстві, скоєному 2012 року щодо колишньої фігуристки і тренера.

Він заперечував звинувачення, і хоча його шестирічну дискваліфікацію зі Skate Canada зрештою було скасовано з формальних причин, скандал фактично поклав край його змагальній кар'єрі. Тим часом Сізерон прибув до Мілана, зіткнувшись зі скандальними заявами своєї колишньої партнерки по олімпійських змаганнях, яка завоювала золоту медаль, Габріелли Пападакіс.

В інтерв'ю, даному напередодні виходу її мемуарів "Щоб не зникнути", Пападакіс описала Сізерона як "владну, вимогливу і критичну людину". Вона написала, що почувалася під його "контролем" і "страшенно боялася" залишатися з ним наодинці в період, коли вони були парою, що посідала провідні позиції у світі.

Сізерон спростував ці заяви, назвавши їх "наклепницькою кампанією" і підтвердивши, що має намір подати до суду. "Я хочу висловити своє нерозуміння і незгоду з навішуваними на мене ярликами", — заявив він, повідомивши, що мемуари його колишньої партнерки по льоду містять "неправдиву інформацію".

Нагадаємо, Олімпіада 2026 року ознаменувалася грандіозним скандалом з українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем, якому заборонили виступати в шоломах із фото спортсменів, убитих росіянами. Він відмовився і його дискваліфікували, що викликало величезний резонанс.

Також виявилося, що буквально до старту Олімпіади 2026 у Мілані, на офіційному олімпійському сайті можна було купити футболку з нацистським плакатом часів Олімпіади 1936 року в Берліні.