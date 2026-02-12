Привіт від Геббельса з 1936: на сайті Олімпіади продавали футболку з символікою Ігор у нацистській Німеччині

Футболку продавали в рамках колекції, присвяченій символіці минулих Олімпіад. На ній був зображений чоловік у лавровому вінку, а також Бранденбурзькі ворота. Це був офіційний плакат, схвалений Управлінням пропаганди НСДАП, яке очолював Йозеф Геббельс.

На сумнівний товар звернули увагу в німецькій партії "Зелених". Клара Шедліх, представниця партії в Берлінському парламенті з питань спортивної політики, звинувачує МОК у "недостатньому осмисленні власної історії". При цьому МОК виступив на захист футболки, пише BR24.

Клара Шедліх зажадала припинити продаж футболок.

"Олімпійські ігри 1936 року були ключовим пропагандистським інструментом нацистського режиму. Візуально футболка створює враження повернення до цієї естетики. Без критичного аналізу цей вибір зображення проблематичний і недоречний для футболки", — заявила вона.

Олімпіаду 1936 року відкривав Гітлер

При цьому Міжнародний олімпійський комітет виступив на захист продажу футболки із зображенням, присвяченим Олімпійським іграм 1936 року в Берліні.

Футболку продавали в інтернет-магазині в рамках так званої "Колекції спадщини", до якої входять товари з символікою Олімпійських ігор минулих років. Наразі вона розпродана і більше не доступна в магазині. На футболці зображена чоловіча фігура з лавровим вінком над квадригою Бранденбурзьких воріт, під олімпійськими кільцями, а також напис "Німеччина, Берлін, Олімпійські ігри 1936".

Оригінальний плакат 1936 року Фото: Скриншот

Це точна копія плаката, випущеного до Олімпіади 1936 року. Також зображення прикрашало обкладинку видання комісії з пропаганди, яку очолював Йозеф Геббельс, відповідальний за Голокост: "Олімпійські ігри: Офіційне видання комісії з пропаганди XI Олімпійських ігор".

Досі на онлайн-аукціонах можна знайти оригінальні плакати, листівки та журнали того року.

МОК підкреслив, що "природно визнає історично проблематичний характер нацистської пропаганди у зв'язку з Олімпійськими іграми 1936 року в Берліні".

"Водночас ми не повинні забувати, що 4483 спортсмени з 49 країн боролися за медалі в 149 змаганнях у Берліні", — заявили в МОК, зазначивши, що "історичний контекст" цих Ігор більш детально пояснюється в Олімпійському музеї в Лозанні. Кількість футболок, випущених МОК на згадку про Ігри 1936 року, обмежена, тому наразі їх розпродано.

МОК підкреслив, що це також захищає його інтелектуальну власність. Подальша дійсність цих прав на товарні знаки залежить від їхнього постійного використання; інакше вони можуть бути використані іншими.

Сторінка з футболкою все ще доступна за прямим посиланням, на ній зазначено, що "товар закінчився".

На сайті Олімпійських ігор також можна знайти футболку з символікою російської Олімпіади в Сочі 2014 року.

Футболку з Олімпіади в Сочі ще можна купити Фото: Скриншот

А в описі до неї сказано: "Відзначте спадщину Олімпійських ігор 2014 року в Сочі за допомогою чоловічої футболки Natural 2014 Sochi Games Olympic Heritage. Ця футболка з бавовняного трикотажу прикрашена трафаретним друком із зображенням логотипу Олімпійських ігор, що віддає данину поваги духу атлетизму та міжнародній єдності. Носіть її, щоб показати свою непохитну підтримку Олімпійських ігор та їхнього неминущого впливу на світ спорту".

Олімпіада в Берліні 1936 року — що відомо

Нацисти прийшли до влади в Німеччині 1933 року. До моменту проведення Олімпіади в країні вже діяла система концтаборів і були прийняті антисемітські Нюрнберзькі расові закони.

МОК вирішив відзначити Олімпіаду 1936 року

Керівництво НСДАП активно використовувало дві Олімпіади-1936 (Зимові Ігри того року проходили в баварському Гарміш-Партенкірхені) для пропаганди своєї ідеології. Відкривав Олімпіаду 1936 року особисто Адольф Гітлер, а до змагань було допущено тільки "арійців", єдиним винятком стала фехтувальниця Гелен Маєр. Примітно, але представники МОК, які прибули до Берліна з перевіркою, заявляли, що в Німеччині немає нічого, "що могло б завдати шкоди олімпійському руху".

Нагадаємо, Олімпіада в Італії вже відзначилася скандалом з українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем, якому заборонили виступати в шоломі з портретами вбитих росіянами атлетів.

При цьому 48-річна Оксана Баюл, відома фігуристка і перша чемпіонка Олімпійських ігор в історії незалежної України, яка вже багато років живе в США, дала зрозуміти, що не підтримує скелетоніста Владислава Гераскевича.