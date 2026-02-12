Привет от Геббельса из 1936: на сайте Олимпиады продавали футболку с символикой Игр в нацистской Германии

Футболка продавалась в рамках коллекции, посвященной символике прошлых Олимпиад. На ней был изображен мужчина в лавровом венке, а также Бранденбургские ворота. Это был официальный плакат, одобренный Управлением пропаганды НСДАП, которое возглавлял Йозеф Геббельс.

На сомнительный товар обратили внимание в немецкой партии "Зеленых". Клара Шедлих, представительница партии в Берлинском парламенте по вопросам спортивной политики, обвиняет МОК в "недостаточном осмыслении собственной истории". При этом МОК выступил в защиту футболки, пишет BR24.

Футболка стоила 39 евро Фото: Скриншот

Клара Шедлих потребовала прекратить продажу футболок.

"Олимпийские игры 1936 года были ключевым пропагандистским инструментом нацистского режима. Визуально футболка создает впечатление возвращения к этой эстетике. Без критического анализа этот выбор изображения проблематичен и неуместен для футболки", — заявила она.

Олимпиаду 1936 года открывал Гитлер

При этом Международный олимпийский комитет выступил в защиту продажи футболки с изображением, посвященным Олимпийским играм 1936 года в Берлине.

Футболка продавалась в интернет-магазине в рамках так называемой "Коллекции наследия", в которую входят товары с символикой Олимпийских игр прошлых лет. В настоящее время она распродана и больше не доступна в магазине. На футболке изображена мужская фигура с лавровым венком над квадригой Бранденбургских ворот, под олимпийскими кольцами, а также надпись "Германия, Берлин, Олимпийские игры 1936".

Оригинальный плакат 1936 года Фото: Скриншот

Это точная копия плаката, выпущенного к Олимпиаде 1936 года. Также изображение украшало обложку издания комиссии по пропаганде, которую возглавлял Йозеф Геббельс, ответственный за Холокост: "Олимпийские игры: Официальное издания комиссии по пропаганде XI Олимпийских игр".

До сих пор на онлайн-аукционах можно найти оригинальные плакаты, открытки и журналы того года.

МОК подчеркнул, что "естественно признает исторически проблематичный характер нацистской пропаганды в связи с Олимпийскими играми 1936 года в Берлине".

"В то же время мы не должны забывать, что 4483 спортсмена из 49 стран боролись за медали в 149 соревнованиях в Берлине", — заявили в МОК, отметив, что "исторический контекст" этих Игр более подробно объясняется в Олимпийском музее в Лозанне. Количество футболок, выпущенных МОК в память об Играх 1936 года, ограничено, поэтому в настоящее время они распроданы.

МОК подчеркнул, что это также защищает его интеллектуальную собственность. Дальнейшая действительность этих прав на товарные знаки зависит от их постоянного использования; в противном случае они могут быть использованы другими.

Страница с футболкой все еще доступна по прямой ссылке, на ней указано, что "товар закончился".

На сайте Олимпийских игр также можно найти футболку с символикой российской Олимпиады в Сочи 2014 года.

Футболку с Олимпиады в Сочи еще можно купить Фото: Скриншот

А в описании к ней сказано: "Отметьте наследие Олимпийских игр 2014 года в Сочи с помощью мужской футболки Natural 2014 Sochi Games Olympic Heritage. Эта футболка из хлопкового трикотажа украшена трафаретной печатью с изображением логотипа Олимпийских игр, отдающего дань уважения духу атлетизма и международному единству. Носите ее, чтобы показать свою непоколебимую поддержку Олимпийских игр и их непреходящего влияния на мир спорта".

Олимпиада в Берлине 1936 года – что известно

Нацисты пришли к власти в Германии в 1933 году. К моменту проведения Олимпиады в стране уже действовала система концлагерей и были приняты антисемитские Нюрнбергские расовые законы.

МОК решил отметить Олимпиаду 1936 года

Руководство НСДАП активно использовало две Олимпиады-1936 (Зимние Игры в тот год проходили в баварском Гармиш-Партенкирхене) для пропаганды своей идеологии. Открывал Олимпиаду 1936 года лично Адольф Гитлер, а к соревнованиям были допущены только "арийцы", единственным исключением стала фехтовальщица Хелен Майер. Примечательно, но представители МОК, прибывшие в Берлин с проверкой, заявляли, что в Германии нет ничего, "что могло бы нанести вред олимпийскому движению".

Напомним, Олимпиада в Италии уже отличилась скандалом с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем, которому запретили выступать в шлеме с портретами убитых россиянами атлетов.

При этом 48-летняя Оксана Баюл, известная фигуристка и первая чемпионка Олимпийских игр в истории независимой Украины, которая уже много лет живет в США, дала понять, что не поддерживает скелетониста Владислава Гераскевича.