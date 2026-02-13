Скандальная Олимпиада 2026: американские фигуристы заявили о подтасовке результатов

Мэдисон Чок и Эван Бейтс требуют расследования в отношении французского судьи, который, по их мнению, отдал золотую медаль фигуристам из Франции. И этот скандал стал очередным на Олимпиаде в Милане, которая уже обещает побить все рекорды.

"Настоящие чемпионы" фигурного катания из США на зимних Олимпийских играх призвали к проверке судей после того, как всплыли опасения по поводу скандала с "подтасовкой результатов" и сомнительной истории голосования французского судьи, пишет Daily Mail.

Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США должны были взять золото на Олимпиаде 2026

11 февраля в Милане американцам Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу неожиданно не удалось одержать победу в состязании с французской парой, чья победа оказалась в центре скандала.

Фурнье Бодри и Гийом Сизерон в итоге обошли их и завоевали золото, но наблюдалось тревожное расхождение между оценками восьми судей и французской участницей жюри Джезабель Дабуа.

Дабуа сейчас находится под пристальным вниманием общественности, и американское издание SB Nation утверждает, что "на протяжении нескольких выступлений наблюдалась устойчивая тенденция завышать оценки Ф. Бодри/Сизерону в танцах на льду, одновременно занижая оценки их соперникам".

Сайт SkatingScores.com представляет собой архив предыдущих соревнований и показывает, что у Дабуа были случаи расхождений в оценках с другими судьями за одну и ту же пару.

На чемпионате Европы 2026 года Дабуа оценил французскую пару выше остальных, дав им огромный балл в произвольной программе, а также выделив две пары, которые угрожали им золотом, по сравнению с остальными членами жюри (если брать средние значения).

В итоге на Олимпиаде 2026 Мэдисон Чок и Эван Бейтс были вынуждены довольствоваться серебром, набрав 224,49 очка в Милане.

Утверждается, что Фурнье Бодри и Гийом Сизерон не завоевали бы золотые медали, если бы не большое расхождение в оценках одного из судей.

Бодри и Сизерону, как считают в США, подсуживала судья из Франции

В прошлом году на Гран-при по фигурному катанию в Японии Бодри и Сизерон допустили ошибку в одном элементе своей программы, а также упали, что обычно отдаляет спортсменов от призовых мест. И снова Дабуа наградила их превосходной оценкой.

Фурнье Бодри и Сизерон объединились только в марте прошлого года, и за последние 12 месяцев Дабуа была судьей на шести из их соревнований. Французская пара одержала победу в пяти из них.

"Для фигуристов на кону стоит очень многое, когда они выкладываются на полную, и мы заслуживаем того, чтобы судьи тоже выкладывались на полную, и чтобы условия были справедливыми и равными для всех", - отметили американские фигуристы.

Разница между оценками Дабуа за США и Францию ​​составила почти восемь баллов — значительно больше, чем у всех остальных, — и, что еще более жестоко, пять из девяти судей поставили Чоку и Бейтсу наивысший балл в произвольной программе, в то время как четверо поставили Францию ​​на первое место.

Аналогичные проблемы возникли и в разделе ритмических танцев конкурса, где Дабуа поставила Франции наивысший балл (93,34). Это почти на шесть баллов выше, чем ее оценка за выступление за США — 87,6, которая стала второй самой низкой оценкой среди всех судей.

Это вызвало огромный резонанс как среди зрителей, так и среди других участников соревнований, а американская фигуристка Элли Кам назвала своих коллег по команде "настоящими чемпионами".

Реакция была настолько резкой, что Международный союз конькобежцев отреагировал официальным заявлением.

"Это нормально, что разные судьи в любой коллегии дают разные оценки, и для смягчения этих различий используется ряд механизмов. ISU полностью уверена в выставленных оценках и по-прежнему твердо привержена принципам справедливости", — заявили они.

Фурнье Бодри ранее подверглась пристальному вниманию из-за своих отношений с бойфрендом и бывшим партнером по фигурному катанию Николаем Соренсеном, который был отстранен от соревнований в 2024 году после обвинений в сексуальном насилии, совершенном в 2012 году в отношении бывшей фигуристки и тренера.

Он отрицал обвинения, и хотя его шестилетняя дисквалификация из Skate Canada в итоге была отменена по формальным причинам, скандал фактически положил конец его соревновательной карьере. Тем временем Сизерон прибыл в Милан, столкнувшись со скандальными заявлениями своей бывшей партнерши по олимпийским соревнованиям, завоевавшей золотую медаль, Габриэллы Пападакис.

В интервью, данном накануне выхода ее мемуаров "Чтобы не исчезнуть", Пападакис описала Сизерона как "властного, требовательного и критичного человека". Она написала, что чувствовала себя под его "контролем" и "ужасно боялась" оставаться с ним наедине в период, когда они были парой, занимавшей ведущие позиции в мире.

Сизерон опроверг эти заявления, назвав их «клеветнической кампанией» и подтвердив, что намерен подать в суд. "Я хочу выразить свое непонимание и несогласие с навешиваемыми на меня ярлыками", — заявил он, сообщив, что мемуары его бывшей партнерши по льду содержат "ложную информацию".

