Иск против МОК и флешмоб "шлем памяти": все, что известно о скандале с Гераскевичем на Олимпиаде 2026

Владислава Гераскевича дисквалифицировали после встречи с главой МОК Кирсти Ковентри. Она пыталась убедить украинского скелетониста изменить позицию относительно "шлема памяти", но тот не согласился. Зато о протесте Гераскевича написали все мировые СМИ, а олимпийский скандал приобрел небывалую огласку.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич подал иск в Спортивный арбитражный суд из-за дисквалификации с Олимпиады 2026. Об этом сообщил адвокат Евгений Пронин на своей странице в Telegram. Фокус собрал все, что происходило после дисквалификации украинского атлета на Олимпиаде 2026 в Италии.

Как отметил Пронин, по согласованию с Гераскевичем он подал апелляцию по специальной процедуре в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS).

"Чувствуя сплошную правовую, спортивную и историческую несправедливость, по согласованию с Владиславом и в его интересах я подал апелляцию по специальной процедуре быстрого обжалования решений во время Олимпийских игр — процедуре рассмотрения дел в Спортивном арбитражном суде (CAS), которая может состояться в течение 24 часов", — сообщил Пронин около 18 часов 12 февраля. Уже через час он написал, что все документы официально приняты, арбитр назначен, дело "стартануло", а сам он справился за рекордные полтора часа.

Впоследствии юрист отметил, что суд состоится завтра в 10 утра в Милане.

О несправедливой дисквалификации Гераскевича написали все мировые СМИ Фото: Соцсети

Перед этим Гераскевич рассказывал, что планирует подать иск в CAS, поскольку, по его мнению, не услышал никаких аргументов о нарушении им правила 50 олимпийской хартии МОК.

Первые два заезда на Олимпиаде-2026 по скелетону уже состоялись, лидером идет британец Мэтт Уэстон. Решающие спуски на Играх пройдут в пятницу, 13 февраля (начало — в 20:30 по киевскому времени).

Скандал с МОК и дисквалификация Владислава Гераскевича — что известно

Днем 12 февраля украинский скелетонист предлагал МОК завершить этот скандал. Владислав Гераскевич опубликовал видео и пост, в котором сообщил, что никогда не хотел скандала с МОК и не создавал его: "МОК создал это своей интерпретацией правил, которую многие считают дискриминационной".

Гераскевич предлагал МОК завершить скандал

"Хотя действия МОК позволили громко говорить об украинских спортсменах, которые погибли, в то же время сам факт скандала отвлекает огромное количество внимания от самих соревнований и от спортсменов, которые в них участвуют. Поэтому я в очередной раз предлагаю завершить скандал", — написал Гераскевич и попросил о трех вещах, ответ на которые надеялся получить до начала соревнований по скелетону:

Снять запрет на использование "Шлема Памяти".

Извиниться за давление, созданное на меня в течение последних дней.

В знак солидарности с украинским спортом предоставить электрогенераторы для украинских спортивных объектов, которые ежедневно страдают от обстрелов.

Зато Гераскевича дисквалифицировали буквально перед началом соревнований. Как рассказал сам спортсмен, накануне старта он встречался с президентом МОК Кирсти Ковентри. После отказа Гераскевича не надевать на соревнования "шлем памяти" с фотографиями 22 украинских спортсменов, чью жизнь забрала Россия, ему сообщили о дисквалификации, более того, его лишили аккредитации, то есть фактически выгнали из Олимпийской деревни.

"Получив последний шанс, пилот-скелетонист Владислав Гераскевич из Украины не сможет начать свою гонку на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане в Кортине сегодня утром. Это решение было принято после его отказа соблюдать Руководящие принципы МОК по самовыражению спортсменов. Его приняло жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на основе того, что шлем, который он намеревался надеть, не соответствовал правилам",- говорится на сайте МОК.

"Сегодня мы заплатили цену за наше достоинство. Я отстаивал память наших спортсменов, они этого заслуживают. Есть вещи важнее медалей",- сказал Владислав Гераскевич.

Он также прокомментировал заявление Кирсти Ковентри, которая со слезами на глазах сообщила о дисквалификации Гераскевича журналистам.

"После незаконной дисквалификации и лишения меня моей олимпийской мечты, они объявляют, что аннулируют мою аккредитацию. Но потом, по инициативе самой Ковентри, мне позволяют оставаться в Олимпийской деревне дольше... Спасибо за ваше "доброе" сердце, МОК", — написал Гераскевич.

На официальный тренировках Владислав показывал достаточно высокие результаты и имел все шансы получить медаль на своей третьей Олимпиаде.

Свой "шлем памяти" спортсмен планирует выставить на аукцион, чтобы собрать средства для ВСУ.

Реакция мира на поступок Гераскевича

"Владислав, ты поступил достойно! Мы с тобой!" — отреагировал министр молодежи и спорта Матвей Бедный на дисквалификацию на зимней Олимпиаде-2026 скелетониста Владислава Гераскевича.

"По версии МОК, решение приняло жюри IBSF из-за якобы несоответствия шлема правилам. Это решение выглядит как ошибка, которую не решились исправить. Будем исправлять эту ошибку в правовом поле. Эта история точно будет иметь продолжение", — отметил министр.

Украинские саночники подняли шлемы в знак солидарности с Гераскевичем Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

В знак солидарности с Владиславом Гераскевичем свои шлемы подняли члены санных команд Украины и Латвии.

Латвийские атлеты поддержали Гераскевича

Также в защиту Гераскевича выступил американский скелетонист Даниэль Барфут.

"Он отстаивает свои убеждения и он говорит правду. Когда я узнал, что его собираются дисквалифицировать, я был шокирован. Он один из лучших спортсменов в мире. Но он считал, что это важнее гонки", — сказал спортсмен.

Также новость о ложной дисквалификации Гераскевича появилась во всех мировых СМИ.

Напомним, Фокус писал о скандале на Олимпиаде в Италии со "шлемом памяти" Владислава Гераскевича. МОК предлагал скелетонисту заменить его на траурную повязку, но он отказался.

Но это не единственный скандал, в котором оказался Международный олимпийский комитет. Выяснилось, что до сих пор в олимпийском онлайн-магазине можно было купить футболку с пропагандистским плакатом Олимпиады 1936 года в нацистский Германии.