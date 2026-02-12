Позов проти МОК та флешмоб "шолом пам'яті": усе, що відомо про скандал із Гераскевичем на Олімпіаді 2026

Владислава Гераскевича дискваліфікували після зустрічі з очільницею МОК Кірсті Ковентрі. Вона намагалася переконати українського скелетоніста змінити позицію щодо "шолома пам'яті", але той не погодився. Натомість про протест Гераскевича написали всі світові ЗМІ, а олімпійський скандал набув небувалого розголосу.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич подав позов у Спортивний арбітражний суд через дискваліфікацію з Олімпіади 2026. Про це повідомив адвокат Євген Пронін на своїй сторінці в Telegram. Фокус зібрав все, що відбувалось після дискваліфікації українського атлета на Олімпіаді 2026 в Італії.

Як зазначив Пронін, за узгодженням з Гераскевичем він подав апеляцію за спеціальною процедурою у Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS).

"Відчуваючи суцільну правову, спортивну та історичну несправедливість, за узгодженням із Владиславом та в його інтересах я подав апеляцію за спеціальною процедурою швидкого оскарження рішень під час Олімпійських ігор — процедурою розгляду справ у Спортивному арбітражному суді (CAS), яка може відбутися протягом 24 годин", — повідомив Пронін близько 18 години 12 лютого. Вже через годину він написав, що всі документи офіційно прийняті, арбітр призначений, справа "стартанула", а сам він упорався за рекордні півтори години.

Згодом юрист зазначив, що суд відбудеться завтра о 10 ранку в Мілані.

Про несправедливу дискваліфікацію Гераскевича напсиали усі світові ЗМІ Фото: Соцмережі

Перед цим Гераскевич розповідав, що планує подати позов у CAS, оскільки, на його думку, не почув жодних аргументів щодо порушення ним правила 50 олімпійської хартії МОК.

Перші два заїзди на Олімпіаді-2026 зі скелетону вже відбулися, лідером йде британець Метт Вестон. Вирішальні спуски на Іграх пройдуть у п'ятницю, 13 лютого (початок — о 20:30 за київським часом).

Скандал із МОК та дискваліфікація Владислава Гераскевича – що відомо

Вдень 12 лютого український скелетоніст пропонував МОК завершити цей скандал. Владислав Гераскевич опублікував відео та пост, в якому повідомив, що ніколи не хотів скандалу з МОК і не створював його: "МОК створив це своєю інтерпретацією правил, яку багато хто вважає дискримінаційною".

Гераскевич пропонував МОК завершити скандал

"Хоча дії МОК дали змогу голосно говорити про українських спортсменів, які загинули, водночас сам факт скандалу відволікає величезну кількість уваги від самих змагань та від спортсменів, які в них беруть участь. Тому я вкотре пропоную завершити скандал" – написав Гераскевич та попросив про три речі, відповідь на які сподівався отримати до початку змагань зі скелетону:

Зняти заборону на використання "Шолома Пам’яті".

Вибачитися за тиск, створений на мене протягом останніх днів.

В знак солідарності з українським спортом надати електрогенератори для українських спортивних об’єктів, які щодня страждають від обстрілів.

Натомість Гераскевича дискваліфікували буквально перед початком змагань. Як розповів сам спортсмен, напередодні старту він мав зустріч з президенткою МОК Кірсті Ковентрі. Після відмови Гераскевича не вдягати на змагання "шолом пам'яті" зі світлинами 22 українських спортсменів, чиє життя забрала Росія, йому повідомили про дискваліфікацію, більш того, його позбавили акредитації, тобто фактично вигнали з Олімпійського селища.

"Отримавши останній шанс, пілот-скелетоніст Владислав Гераскевич з України не зможе розпочати свою гонку на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані в Кортіні сьогодні вранці. Це рішення було прийнято після його відмови дотримуватися Керівних принципів МОК щодо самовираження спортсменів. Його ухвалило журі Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) на основі того, що шолом, який він мав намір одягнути, не відповідав правилам",— йдеться на сайті МОК.

"Сьогодні ми заплатили ціну за нашу гідність. Я відстоював пам’ять наших спортсменів, вони цього заслуговують. Є речі важливіші за медалі",— сказав Владислав Гераскевич.

Він також прокоментував заяву Кірсті Ковентрі, яка із сльозами на очах повідомила про дискваліфікацію Гераскевича журналістам.

"Після незаконної дискваліфікації та позбавлення мене моєї олімпійської мрії, вони оголошують, що анулюють мою акредитацію. Але потім, за ініціативою самої Ковентрі, мені дозволяють залишатися в Олімпійському селі довше… Дякую за ваше "добре" серце, МОК", — написав Гераскевич.

На офіційний тренуваннях Владислав показував досить високі результати і мав усі шанси здобути медаль на своїй третій Олімпіаді.

Свій "шолом пам'яті" спортсмен планує виставити на аукціон, щоб зібрати кошти для ЗСУ.

Реакція світу на вчинок Гераскевича

"Владиславе, ти вчинив гідно! Ми з тобою!" — відреагував міністр молоді та спорту Матвій Бідний на дискваліфікацію на зимовій Олімпіаді-2026 скелетоніста Владислава Гераскевича.

"За версією МОК, рішення ухвалило журі IBSF через нібито невідповідність шолома правилам. Це рішення виглядає як помилка, яку не наважились виправити. Будемо виправляти цю помилку у правовому полі. Ця історія точно матиме продовження", — зазначив міністр.

Українські санкарі підняли шоломи на знак солідарності із Гераскевичем Фото: Міністерство молоді та спорту України

У знак солідарності із Владиславом Гераскевичем свої шоломи підняли члени санних команд України та Латвії.

Латвійські атлети підтримали Гераскевича

Також на захист Гераскевича виступив американский скелетоніст Даниель Барфут.

"Він відстоює свої переконання і він каже правду. Коли я дізнався, що його збираються дискваліфікувати, я був шокований. Він один із найкращих спортсменів у світі. Але він вважав, що це важливіше за перегони", — сказав спортсмен.

Також новина про несправделиву дискваліфікацію Гераскевича з'явилась в усіх світових ЗМІ.

Нагадаємо, Фокус писав про скандал на Олімпіаді в Італії із "шоломом пам'яті" Владислава Гераскевича. МОК пропонував скелетоністу замінити його на траурну пов'язку, але він відмовився.

Але це не єдиний скандал, в якому опинився Міжнародний олімпійський комітет. З'ясувалось, що досьогодні в олімпійському онлайн-магазині можна було купити футболку із пропагандистським плакатом Олімпіади 1936 року у нацистський Німеччині.