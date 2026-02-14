Едва не устроили драку: на Олимпиаде матч по керлингу обернулся нецензурным скандалом (видео)

Между Канадой и Швецией состоялся напряженный матч, после которого канадского спортсмена обвинили в том, что он подтолкнул камень пальцем после запуска, что строго запрещено. В итоге начался скандал, в ходе которого спортсмены переругались и едва не подрались.

Олимпиада 2026 в Милане ознаменовалась еще одним скандалом. Теперь на соревнованиях по керлингу. Прозвучали обвинения в мошенничестве, опровержения с использованием нецензурной лексики и даже вмешательство международного руководящего органа, пишет CNN.

Шведы заявили, что канадец подтолкнул камень пальцем, а тот сказал им отвалить

Канада одержала победу в захватывающем матче со счетом 8:6, но драма разворачивалась не только на льду.

Швед Оскар Эриксон предположил, что канадец Марк Кеннеди нарушил правила, коснувшись камня для керлинга после его выпуска.

Кеннеди огрызнулся, Эриксон парировал, прозвучало множество нецензурных выражений, и в итоге Кеннеди получил предупреждение от Всемирной федерации керлинга за неподобающее поведение.

А когда судью спросили, видел ли он, что канадец коснулся камня пальцем, то он сказал: "Понятия не имею".

На повторах и некоторых фотографиях, кажется, видно, как указательный палец Кеннеди вытянут, но неясно, было ли в итоге касание.

Социальные сети полны людей, обвиняющих Канаду в осквернении великого вида спорта и спортивного духа керлинга.

Но Кеннеди еще раз подтвердил свою позицию, решительно опровергнув выдвинутые против него обвинения.

"Он все еще обвиняет нас в мошенничестве, и мне это не понравилось. Поэтому я послал его куда подальше, потому что мы не та команда, с которой стоит так поступать. Так что мне все равно. Возможно, он расстроился из-за поражения", - заявил канадец, отметив, что уважает Оскара Эриксона, но никогда бы не обвинил его в мошенничестве.

После игры канадец Брэд Джейкобс встал на защиту своего товарища по команде, еще больше подлив масла в уже нарастающий огонь.

"Эриксон был немного недоволен некоторыми происходящими событиями, и он высказывал это, и, я думаю, просто пытался вести себя немного жестко, а мы этого не потерпим. Если вы думаете, что мы будем терпеть что-либо от этих ребят или от кого бы то ни было вообще, вы ошибаетесь. Этого просто не произойдет", — добавил он.

В очень длинном и подробном объяснении, последовавшем за "аферой с оскорблениями в адрес канадских керлингистов", Всемирная федерация керлинга заявила, что судьи находятся в конце каждого поля и физически не могут видеть каждое нарушение правил подачи".

Скандал на соревнованиях по керлингу

"В настоящее время Всемирная федерация керлинга не использует видеоповторы для пересмотра решений по итогам игры. Решения, принятые во время игры, являются окончательными", - заявили в федерации.

Для Кеннеди это четвертая Олимпиада, он завоевал две олимпийские медали, включая золото в 2010 году. Эрикссон — тоже не новичок. У него четыре медали, и он выиграл золото в 2022 году.

Напомним, ранее на Олимпиаде 2026 разразился скандал из-за судьи из Франции, которая, по мнению фанатов и спортсменов, засудила фигуристов из США, отдав победу своим соотечественникам. Американцы получили серебро за выступление, которое эксперты считают безупречным.

Также до сих пор обсуждается скандал с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем, которому МОК запретил выступать в шлеме с фото спортсменов, убитых Россией.