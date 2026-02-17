Российские спортсмены будут выступать на Паралимпийских играх под своим флагом
Решение Международного паралимпийского комитета было принято после того, как Россия дважды была отстранена от участия в Играх: сначала в 2016 году из-за государственной программы допинга, а затем в 2022 году из-за полномасштабного вторжения в Украину.
Россия впервые с 2014 года будет представлять своих спортсменов на Паралимпийских играх под собственным флагом. В своем заявлении Международный паралимпийский комитет (МПК) сообщил, что Национальному паралимпийскому комитету России было выделено шесть мест на предстоящих зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине, сообщает Sky News.
От страны будут соревноваться одна женщина и один мужчина в паралимпийских горнолыжных гонках, одна женщина и один мужчина в паралимпийских лыжных гонках, а также двое мужчин в сноубординге в Италии.
В последний раз российские спортсмены могли выступать под своим флагом в 2014 году, когда страна принимала зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи.
Хотя российские спортсмены и участвовали в Паралимпийских играх ранее, они выступали под нейтральным флагом.
В прошлом году президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс заявил спортивному корреспонденту Sky Робу Харрису , что участие России в играх "не связано с участием в войнах".
"Россия и Беларусь использовали паралимпийский спорт для продвижения того, что они тогда называли "специальной операцией". Именно это привело к первому приостановлению действия лицензии, приостановлению в 2023 году. С 2023 года по настоящее время... свидетельств того, что это снова использовалось для пропаганды войны, стало меньше", — сказал он в интервью.
Великобритания и 32 страны, преимущественно европейские, подписали совместное заявление, выражающее "серьезную озабоченность" после того, как в сентябре члены МПК проголосовали за отмену частичной приостановки членства России и Беларуси.
Это произошло после того, как министр спорта Украины Матвей Бидный заявил телеканалу Sky News, что Паралимпийские игры не должны были снимать запрет на участие России.
Он опроверг утверждение президента МПК о том, что спорт больше не используется для пропаганды войны, добавив: "Это несправедливо, и мы считаем неуместным предоставлять такую возможность террористическим государствам".
Напомним, Олимпийские игры 2026 уже обещают стать самыми скандальными в истории. Весь мир потрясла история украинского скелетониста Владислава Гераскевича, которого дисквалифицировали за желание выступать в шлеме с фото убитых россиянами спортсменов.
Также разразился скандал на соревнованиях по керлингу, когда чуть не подрались спортсмены из Канады и Швеции.