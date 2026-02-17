Российские спортсмены будут выступать на Паралимпийских играх под своим флагом

Решение Международного паралимпийского комитета было принято после того, как Россия дважды была отстранена от участия в Играх: сначала в 2016 году из-за государственной программы допинга, а затем в 2022 году из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Россия впервые с 2014 года будет представлять своих спортсменов на Паралимпийских играх под собственным флагом. В своем заявлении Международный паралимпийский комитет (МПК) сообщил, что Национальному паралимпийскому комитету России было выделено шесть мест на предстоящих зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине, сообщает Sky News.

От страны будут соревноваться одна женщина и один мужчина в паралимпийских горнолыжных гонках, одна женщина и один мужчина в паралимпийских лыжных гонках, а также двое мужчин в сноубординге в Италии.

Последний шаг Международного паралимпийского комитета последовал после того, как Россия дважды была отстранена от участия в Играх: сначала в 2016 году из-за государственной программы допинга, а затем в 2022 году из-за полномасштабного вторжения в Украину.

В последний раз российские спортсмены могли выступать под своим флагом в 2014 году, когда страна принимала зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи.

Хотя российские спортсмены и участвовали в Паралимпийских играх ранее, они выступали под нейтральным флагом.

В прошлом году президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс заявил спортивному корреспонденту Sky Робу Харрису , что участие России в играх "не связано с участием в войнах".

"Россия и Беларусь использовали паралимпийский спорт для продвижения того, что они тогда называли "специальной операцией". Именно это привело к первому приостановлению действия лицензии, приостановлению в 2023 году. С 2023 года по настоящее время... свидетельств того, что это снова использовалось для пропаганды войны, стало меньше", — сказал он в интервью.

Великобритания и 32 страны, преимущественно европейские, подписали совместное заявление, выражающее "серьезную озабоченность" после того, как в сентябре члены МПК проголосовали за отмену частичной приостановки членства России и Беларуси.

Это произошло после того, как министр спорта Украины Матвей Бидный заявил телеканалу Sky News, что Паралимпийские игры не должны были снимать запрет на участие России.

Он опроверг утверждение президента МПК о том, что спорт больше не используется для пропаганды войны, добавив: "Это несправедливо, и мы считаем неуместным предоставлять такую ​​возможность террористическим государствам".

Напомним, Олимпийские игры 2026 уже обещают стать самыми скандальными в истории. Весь мир потрясла история украинского скелетониста Владислава Гераскевича, которого дисквалифицировали за желание выступать в шлеме с фото убитых россиянами спортсменов.

Также разразился скандал на соревнованиях по керлингу, когда чуть не подрались спортсмены из Канады и Швеции.