Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026: в чем причина

Международный паралимпийский комитет решил допустить к участию в зимней Паралимпиаде в Милано-Кортина спортсменов из РФ и Беларуси под их флагами.

Это решение возмутило Национальный паралимпийский комитет Украины и сообщество украинских паралимпийцев, которые назвали его циничным. Об этом говорится в официальном заявлении организации.

Украинские паралимпийцы напоминают миру о том, что Россия уже четыре года ведет против нашей страны кровавую захватническую войну, убивает гражданских людей – женщин, детей, пожилых людей, людей с инвалидностью, а на оккупированных территориях сразу же поднимает свой флаг, залитый кровью мирного населения Украины.

"Именно такой флаг страны-убийцы руководство МПК позволяет поднять на территории Зимней Паралимпиады Милано-Кортина, предоставив максимальное количество слотов для участия представителям России!" — констатируют авторы заявления.

Відео дня

В связи с этим украинская паралимпийская команда и Национальный паралимпийский комитет Украины приняли решение бойкотировать церемонию открытия XIV зимних Паралимпийских игр и требует не использовать украинский флаг на церемонии открытия Паралимпиады-2026.

"Мы будем бороться за спортивные победы украинских спортсменов на XIV зимних Паралимпийских играх и вместе со спортсменами других стран добиваться принципов справедливости в паралимпийском спорте, поддерживая главную цель Паралимпийских игр как высшего спортивного форума мира!" — подчеркнули в НПК.

Паралимпийцы поблагодарили страны Европы и мира за за солидарность в борьбе против военной агрессии, а такжеза мощную реакцию Евросоюза на решение МПК о допуске политических атрибутов России и Беларуси на Паралмипиаду-2026.

Также украинцы призвали лидеров МПК вспомнить "о высоких идеалах международного паралимпийского движения, которые заложил в это движение доктор Гуттманн по результатам Второй мировой войны, и остановить политическое влияние страны, толкающей мир к третьей мировой войне":

"Мы призываем всех членов европейского и мирового общества объединиться в борьбе за идеалы, заложенные в конституции МПК, за главное право человека — жить!"

Зимние Паралимпийские игры стартуют 6 марта и продлятся до 15 марта. Соревнования будут принимать Милан, Кортина-д'Ампеццо и Валь-ди-Фьемме.

На Олимпиаде в Италии сейчас спортсмены из РФ и Беларуси выступают в нейтральном статусе и без государственной символики.

Россия впервые с 2014 года будет представлять своих спортсменов на Паралимпийских играх под собственным флагом. В своем заявлении Международный паралимпийский комитет (МПК) сообщил, что Национальному паралимпийскому комитету России было выделено шесть мест, а белорусским спортсменам — четыре.

Хотя российские спортсмены и участвовали в Паралимпийских играх ранее, они выступали под нейтральным флагом.

По информации NV, правительство Италии выразило несогласие с решением Международного паралимпийского комитета, который допустил к Играм-2026 шестерых российских и четырех белорусских паралимпийцев. Соответствующее заявление сделали вице-президент Совета министров и министр иностранных дел Антонио Таджани и министр спорта страны Андреа Абоди.

Напомним, Олимпийские игры 2026 уже обещают стать самыми скандальными в истории. Весь мир потрясла история украинского скелетониста Владислава Гераскевича, которого дисквалифицировали за желание выступать в шлеме с фото убитых россиянами спортсменов.

Также разразился скандал на соревнованиях по керлингу, когда чуть не подрались спортсмены из Канады и Швеции.