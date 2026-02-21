Олімпіада 2026: польська спортсменка ледь не залишилася без ока під час перегонів

Польська ковзанярка Каміла Сельє отримала серйозний поріз над оком під час забігу на 1500 метрів серед жінок на Олімпійських іграх у Мілані та Кортині.

Унаслідок жахливого інциденту на льодовій арені в Мілані Каміла впала разом із 15-кратною олімпійською медалісткою Аріаною Фонтана з Італії та американською фігуристкою Крістен Сантос-Грісволд. І коник суперниці ледь не залишив польку без ока, пише Daily Mail.

Каміла Сельє з Польщі отримала серйозну травму на треку

Гонка була припинена, поки медики вибігали на лід, щоб надати допомогу Сельї, а велике біле простирадло ховало її від очей уболівальників, які заповнили арену, щоб подивитися заключний вечір змагань зі шорт-треку.

Польську спортсменку забрали на ношах. Вона показала натовпу великий палець, демонструючи, що з нею все гаразд, але на останньому повороті бігової доріжки залишився кривавий слід, який робітникам довелося прибирати під час перерви.

Відео дня

Пізніше польські офіційні особи підтвердили, що з оком Сельє все гаразд, і всі ковзанярі були в захисних окулярах, щоб запобігти серйозним пошкодженням. Їй наклали шви на арені, після чого вона вирушила в лікарню для подальших обстежень. Також виявилося, що в неї тріщина в кістці.

"Камілі зробили операцію з відновлення пошкодженої кістки, все гаразд", — повідомив президент Олімпійського комітету Польщі Конрад Нєдзвецький і зазначив, що на Камілу чекають тести, які покажуть, чи все гаразд із її зором.

Перегони зупинили, поки дівчину забирали медики

Тим часом Сантос-Грісволд отримала штраф за незаконний обгін, який і став причиною аварії. Це завадило їй просунутися далі до чвертьфінального раунду.

У Аріани Фонтана був порваний захисний костюм і вона забила ліве стегно. У підсумку вона посіла друге місце, поступившись Ганні Десмет з Бельгії, і вийшла в півфінал.

Згодом італійка вийшла у фінал, з невеликим відривом випередивши Чжан Чутун на фінішній прямій.

Фонтана, чинна срібна медалістка Олімпійських ігор у бігу на 1500 метрів, намагалася зрівнятися з норвезькою лижницею Маріт Бьорген за кількістю нагород на зимових Олімпійських іграх.

Раніше на Олімпійських іграх у Мілані та Кортіні Фонтана виборола золото у змішаній естафеті 2000 метрів і срібло в естафеті на 500 м і 3000 м.

Нагадаємо, Олімпіада 2026 в Італії не сходить із перших сторінок таблоїдів через численні скандали та пригоди. Так, лижні перегони серед жінок ледь не зірвав пес, схожий на вовка, який вискочив на трасу.

А також весь світ вразила історія українського скелетоніста Владислава Гераскевича, якого дискваліфікували на зимовій Олімпіаді-2026 в Італії через "шолом пам'яті".