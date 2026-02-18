Чергова НС на Олімпіаді 2026: "вовк" зірвав лижну гонку (відео)

Собака, дуже схожий на вовка, вискочив на трасу, перервавши командну гонку з кросу серед жінок на Олімпійських іграх в Італії.

Зимові Олімпійські ігри в Італії обіцяють стати найскандальнішими та найбезглуздішими в історії. До низки надзвичайних подій додався інцидент, який стався на лижній гонці 18 лютого, пише Daily Mail.

Собака погнався за лижницями під час змагань

Інцидент стався під час відбіркових змагань жіночої команди з лижного кросу в Тесеро, коли на трасі з'явився собака, схожий на вовка, і почав переслідувати деяких учасниць змагань. Один із коментаторів назвав це потенційною "катастрофою".

На відеозаписі видно, як енергійний пес, явно схвильований загальною увагою, кинувся в погоню за однією з лижниць, а потім кинувся за спортсменками з Греції та Хорватії, коли вони перетинали фінішну лінію.

Відео дня

Після перегонів кілька спортсменів відреагували на появу харизматичного собаки на трасі, а шведка Йонна Сандлінг, яка посіла перше місце в кваліфікації, сказала, що їй собака здався "милим".

Її конкурентка, норвежка Астрід Ойре Слінд, яка посіла п'яте місце, жартома додала: "Собака — моя найменша проблема, шведка — моя найбільша".

Інших поява собаки стривожила більше: хорватка Тена Хаджич заявила, що злякалася пса і думала, що той її вкусить.

"Спочатку я подумала, що це вовк, і що мені це ввижається через виснажливі перегони. Вона була великою і лякаючою. Сам факт, що собака опинився на трасі — це погано. Для мене це не має великого значення, оскільки я не борюся за медаль. Але якби це сталося у фіналі, де на кону стоять медалі, це могло б бути небезпечно", — розповіла Тена.

Учасниця з Греції, яка посіла останнє місце, Константіна Харалампіду, висловила більш оптимістичний настрій, сказавши: "На щастя, собака поводився добре і, на щастя, не завадив забігу. Це було кумедно. Він допоміг мені забути про гонку, тому що вона пройшла невдало. Завдяки собаці я тепер знаменитість".

Пес на прізвисько Назгул зірвав лижну гонку на Олімпіаді

Тим часом експерт із лижних перегонів Фредрік Аукланд заявив, що втручання собаки "могло обернутися катастрофою".

Власник дворічного пса після забігу заявив, що його звуть Назгул, і припустив, що він втік з їхнього будинку.

"Він просто зник, втік із дому. Він дуже добрий пес. Але дуже впертий. Він милий і дуже товариський. Він нікому не завдає шкоди", — сказав він норвезьким журналістам.

Собаки стали звичним явищем на зимових Олімпійських іграх цього року: одну з них можна було побачити, як вона сидить на узбіччі у футболці збірної США і спостерігає за фігурним катанням.

Раніше цього тижня вірусної популярності набуло відео з грайливим собакою, який перервав гірськолижні змагання.

