Чергова НС на Олімпіаді 2026: "вовк" зірвав лижну гонку (відео)
Собака, дуже схожий на вовка, вискочив на трасу, перервавши командну гонку з кросу серед жінок на Олімпійських іграх в Італії.
Зимові Олімпійські ігри в Італії обіцяють стати найскандальнішими та найбезглуздішими в історії. До низки надзвичайних подій додався інцидент, який стався на лижній гонці 18 лютого, пише Daily Mail.
Інцидент стався під час відбіркових змагань жіночої команди з лижного кросу в Тесеро, коли на трасі з'явився собака, схожий на вовка, і почав переслідувати деяких учасниць змагань. Один із коментаторів назвав це потенційною "катастрофою".
На відеозаписі видно, як енергійний пес, явно схвильований загальною увагою, кинувся в погоню за однією з лижниць, а потім кинувся за спортсменками з Греції та Хорватії, коли вони перетинали фінішну лінію.
Після перегонів кілька спортсменів відреагували на появу харизматичного собаки на трасі, а шведка Йонна Сандлінг, яка посіла перше місце в кваліфікації, сказала, що їй собака здався "милим".
Її конкурентка, норвежка Астрід Ойре Слінд, яка посіла п'яте місце, жартома додала: "Собака — моя найменша проблема, шведка — моя найбільша".
Інших поява собаки стривожила більше: хорватка Тена Хаджич заявила, що злякалася пса і думала, що той її вкусить.
"Спочатку я подумала, що це вовк, і що мені це ввижається через виснажливі перегони. Вона була великою і лякаючою. Сам факт, що собака опинився на трасі — це погано. Для мене це не має великого значення, оскільки я не борюся за медаль. Але якби це сталося у фіналі, де на кону стоять медалі, це могло б бути небезпечно", — розповіла Тена.
Учасниця з Греції, яка посіла останнє місце, Константіна Харалампіду, висловила більш оптимістичний настрій, сказавши: "На щастя, собака поводився добре і, на щастя, не завадив забігу. Це було кумедно. Він допоміг мені забути про гонку, тому що вона пройшла невдало. Завдяки собаці я тепер знаменитість".
Тим часом експерт із лижних перегонів Фредрік Аукланд заявив, що втручання собаки "могло обернутися катастрофою".
Власник дворічного пса після забігу заявив, що його звуть Назгул, і припустив, що він втік з їхнього будинку.
"Він просто зник, втік із дому. Він дуже добрий пес. Але дуже впертий. Він милий і дуже товариський. Він нікому не завдає шкоди", — сказав він норвезьким журналістам.
Собаки стали звичним явищем на зимових Олімпійських іграх цього року: одну з них можна було побачити, як вона сидить на узбіччі у футболці збірної США і спостерігає за фігурним катанням.
Раніше цього тижня вірусної популярності набуло відео з грайливим собакою, який перервав гірськолижні змагання.
Нагадаємо, австрійського стрибуна на лижах із трампліна, 23-річного Даніеля Чофеніга дискваліфікували на Олімпіаді-2026 через взуття. Його черевики виявилися на 4 мм довшими, ніж дозволяють правила.
А матч із керлінгу на Олімпіаді обернувся нецензурним скандалом: команда Швеції звинуватила спортсмена з Канади в тому, що він підштовхнув камінь пальцем після запуску.