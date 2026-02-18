Очередное ЧП на Олимпиаде 2026: "волк" сорвал лыжную гонку (видео)
Собака, очень похожая на волка, выскочила на трассу, прервав командную гонку по кроссу среди женщин на Олимпийских играх в Италии.
Зимние Олимпийские игры в Италии обещают стать самыми скандальными и нелепыми в истории. К череде чрезвычайных происшествий добавился инцидент, который произошел на лыжной гонке 18 февраля, пишет Daily Mail.
Зрелище произошло во время отборочных соревнований женской команды по лыжному кроссу в Тесеро, когда на трассе появилась собака, похожая на волка, и начала преследовать некоторых участниц соревнований. Один из комментаторов назвал это потенциальной "катастрофой".
На видеозаписи видно, как энергичный пес, явно взволнованный всеобщим вниманием, бросился в погоню за одной из лыжниц, а потом бросился за спортсменками из Греции и Хорватии, когда они пересекали финишную черту.
После гонки несколько спортсменов отреагировали на появление харизматичной собаки на трассе, а шведка Йонна Сандлинг, занявшая первое место в квалификации, сказала, что ей собака показалась "милой".
Ее конкурентка, норвежка Астрид Ойре Слинд, занявшая пятое место, в шутку добавила: "Собака — моя наименьшая проблема, шведка — моя самая большая".
Других появление собаки встревожило больше: хорватка Тена Хаджич заявила, что испугалась собаки и думала, что та ее укусит.
"Сначала я подумала, что это волк, и что мне это мерещится из-за изнурительной гонки. Она была большой и пугающей. Сам факт, что собака оказалась на трассе — это плохо. Для меня это не имеет большого значения, поскольку я не борюсь за медаль. Но если бы это произошло в финале, где на кону стоят медали, это могло бы быть опасно", - рассказала Тена.
Участница из Греции, занявшая последнее место, Константина Харалампиду, выразила более оптимистичный настрой, сказав: "К счастью, собака вела себя хорошо и, к счастью, не помешала забегу. Это было забавно. Она помогла мне забыть о гонке, потому что она прошла неудачно. Благодаря ей я теперь знаменитость".
Тем временем эксперт по лыжным гонкам Фредрик Аукланд заявил, что вмешательство собаки "могло обернуться катастрофой".
Владелец двухлетнего пса после забега заявил, что его зовут Назгул, и предположил, что он сбежал из их дома.
"Он просто исчез, убежал из дома. Он очень добрый пес. Но очень упрямый. Он милый и очень общительный. Он никому не причиняет вреда", — сказал он норвежским журналистам.
Собаки стали обычным явлением на зимних Олимпийских играх этого года: одну из них можно было увидеть сидящей на обочине в футболке сборной США и наблюдающей за фигурным катанием.
Ранее на этой неделе вирусную популярность приобрело видео с игривой собакой, которая прервала горнолыжные соревнования.
Напомним, австрийского прыгуна на лыжах с трамплина, 23-летнего Даниэля Чофенига дисквалифицировали на Олимпиаде-2026 из-за обуви. Его ботинки оказались на 4 мм длиннее, чем позволяют правила.
А матч по керлингу на Олимпиаде обернулся нецензурным скандалом: команда Швеции обвинила спортсмена из Канады в том, что он подтолкнул камень пальцем после запуска.