Очередное ЧП на Олимпиаде 2026: "волк" сорвал лыжную гонку (видео)

Собака, очень похожая на волка, выскочила на трассу, прервав командную гонку по кроссу среди женщин на Олимпийских играх в Италии.

Зимние Олимпийские игры в Италии обещают стать самыми скандальными и нелепыми в истории. К череде чрезвычайных происшествий добавился инцидент, который произошел на лыжной гонке 18 февраля, пишет Daily Mail.

Собака погналась за лыжницами во время соревнований

Зрелище произошло во время отборочных соревнований женской команды по лыжному кроссу в Тесеро, когда на трассе появилась собака, похожая на волка, и начала преследовать некоторых участниц соревнований. Один из комментаторов назвал это потенциальной "катастрофой".

На видеозаписи видно, как энергичный пес, явно взволнованный всеобщим вниманием, бросился в погоню за одной из лыжниц, а потом бросился за спортсменками из Греции и Хорватии, когда они пересекали финишную черту.

Відео дня

После гонки несколько спортсменов отреагировали на появление харизматичной собаки на трассе, а шведка Йонна Сандлинг, занявшая первое место в квалификации, сказала, что ей собака показалась "милой".

Ее конкурентка, норвежка Астрид Ойре Слинд, занявшая пятое место, в шутку добавила: "Собака — моя наименьшая проблема, шведка — моя самая большая".

Других появление собаки встревожило больше: хорватка Тена Хаджич заявила, что испугалась собаки и думала, что та ее укусит.

"Сначала я подумала, что это волк, и что мне это мерещится из-за изнурительной гонки. Она была большой и пугающей. Сам факт, что собака оказалась на трассе — это плохо. Для меня это не имеет большого значения, поскольку я не борюсь за медаль. Но если бы это произошло в финале, где на кону стоят медали, это могло бы быть опасно", - рассказала Тена.

Участница из Греции, занявшая последнее место, Константина Харалампиду, выразила более оптимистичный настрой, сказав: "К счастью, собака вела себя хорошо и, к счастью, не помешала забегу. Это было забавно. Она помогла мне забыть о гонке, потому что она прошла неудачно. Благодаря ей я теперь знаменитость".

Пес по кличке Назгул сорвал лыжную гонку на Олимпиаде

Тем временем эксперт по лыжным гонкам Фредрик Аукланд заявил, что вмешательство собаки "могло обернуться катастрофой".

Владелец двухлетнего пса после забега заявил, что его зовут Назгул, и предположил, что он сбежал из их дома.

"Он просто исчез, убежал из дома. Он очень добрый пес. Но очень упрямый. Он милый и очень общительный. Он никому не причиняет вреда", — сказал он норвежским журналистам.

Собаки стали обычным явлением на зимних Олимпийских играх этого года: одну из них можно было увидеть сидящей на обочине в футболке сборной США и наблюдающей за фигурным катанием.

Ранее на этой неделе вирусную популярность приобрело видео с игривой собакой, которая прервала горнолыжные соревнования.

