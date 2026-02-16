"Чрезвычайная глупость": австрийского прыгуна дисквалифицировали на Олимпиаде-2026 из-за ботинок

Астрийского прыгуна на лыжах с трамплина, 23-летнего Даниэля Чофенига дисквалифицировали на Олимпиаде-2026 из-за обуви. Его ботинки оказались на 4 мм длиннее, чем позволяют правила.

О дисквалификации на зимних Олимпийских играх-2026 австрийского спортсмена пишет BBC. Победителя Кубка мира сезона-2024/25 сняли с соревнований после первого прыжка 14 февраля, когда он с результатом 137,7 баллов попал в восьмерку лучших прыгунов.

По словам журналистов, выяснилось, что бутсы австрийца были на 4 мм больше, чем разрешено правилами по экипировке, поэтому его результат был аннулирован.

"На тренировках я носил новую обувь, которой, кстати, был не очень доволен, но я ее сохранил. К сожалению, я был наивным и не измерил ее. Чрезвычайная глупость с моей стороны, было столько стресса. Но правила есть правила", — прокомментировал свою дисквалификацию Даниэль Чофениг.

Відео дня

Австрийский прыгун на лыжах с трамплина Даниэль Чофениг Фото: Instagram

Нарушение привело к немедленной дисквалификации и открыло путь в финал словаку Гектору Капустику.

Золото в тот день взял словенец Домен Превц, серебро — японец Рен Никайдо, а бронзу — польский спортсмен Кацпер Томасяк.

Также на следующий день, 15 февраля, с индивидуальных соревнований по прыжкам на большом трамплине среди женщин дисквалифицировали 23-летнюю американскую спортсменку Аннику Белшоу из-за того, что ее лыжи на 1 см превышали длину, разрешенную правилами. Как и Чофениг, американка квалифицировалась в финал, но принять в нем участие не смогла.

Скандалы на Олимпийских играх-2026

Украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Олимпиаде-2026 дисквалифицировали из-за его намерения выступать в "шлеме памяти" с портретами убитых РФ в войне в Украине спортсменов. Международный спортивный суд (CAS) отклонил иск по делу дисквалификации Владислава Гераскевича к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Также на Олимпийских играх-2026 матч по керлингу обернулся нецензурным скандалом: команда Швеции обвинила спортсмена из Канады в том, что он подтолкнул камень пальцем после запуска.

Американские фигуристы заявили о подтасовке результатов на зимней Олимпиаде в Италии. Мэдисон Чок и Эван Бейтс обвинили французского судью, который отдал золотую медаль фигуристам из Франции, в предвзятости и занижении оценок.