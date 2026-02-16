"Надзвичайна дурість": австрійського стрибуна дискваліфікували на Олімпіаді-2026 через черевики

Астрійського стрибуна на лижах з трампліна, 23-річного Даніеля Чофеніга дискваліфікували на Олімпіаді-2026 через взуття. Його черевики виявилися на 4 мм довшими, ніж дозволяють правила.

Про дискваліфікацію на зимових Олімпійських іграх-2026 австрійського спортсмена пише BBC. Переможця Кубка світу сезону-2024/25 зняли зі змагань після першого стрибка 14 лютого, коли він із результатом 137,7 балів потрапив до вісімки найкращих стрибунів.

За словами журналістів, з'ясувалося, що бутси австрійця булои на 4 мм більші, ніж дозволено правилами щодо екіпірування, тому його результат був анульований.

"На тренуваннях я носив нове взуття, яким, до речі, був не дуже задоволений, але я його зберіг. На жаль, я був наївним і не виміряв його. Надзвичайна дурість з мого боку, було стільки стресу. Але правила є правила", — прокоментував свою дискваліфікацію Даніель Чофеніг.

Відео дня

Австрійський стрибун на лижах з трампліна Даніель Чофеніг Фото: Instagram

Порушення призвело до негайної дискваліфікації та відкрило шлях до фіналу словаку Гектору Капустіку.

Золото того дня взяв словенець Домен Превц, срібло — японець Рен Нікайдо, а бронзу — польський спортсмен Кацпер Томасяк.

Також наступного дня, 15 лютого, з індивідуальних змагань зі стрибків на великому трампліні серед жінок дискваліфікували 23-річну американську спортсменку Анніку Белшоу через те, що її лижі на 1 см перевищували довжину, дозволену правилами. Як і Чофеніг, американка кваліфікувалася до фіналу, але взяти в ньому участь не змогла.

Скандали на Олімпійських іграх-2026

Українського скелетоніста Владислава Гераскевича на Олімпіаді-2026 дискваліфікували через його намір виступати в "шоломі пам'яті" з портретами убитих РФ у війні в Україні спортсменів. Міжнародний спортивний суд (CAS) відхилив позов у справі дискваліфікації Владислава Гераскевича до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF).

Також на Олімпійських іграх-2026 матч із керлінгу обернувся нецензурним скандалом: команда Швеції звинуватила спортсмена з Канади в тому, що він підштовхнув камінь пальцем після запуску.

Американські фігуристи заявили про підтасовування результатів на зимовій Олімпіаді в Італії. Медісон Чок і Еван Бейтс звинуватили французького суддю, який віддав золоту медаль фігуристам із Франції, в упередженості та заниженні оцінок.