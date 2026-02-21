Олимпиада 2026: польская спортсменка едва не осталась без глаза во время гонки
Польская конькобежка Камила Селье получила серьезный порез над глазом время забега на 1500 метров среди женщин на Олимпийских играх в Милане и Кортине.
В результате ужасного инцидента на ледовой арене в Милане Камила упала вместе с 15-кратной олимпийской медалисткой Арианой Фонтана из Италии и американской фигуристкой Кристен Сантос-Грисволд. И конек соперницы едва не оставил польку без глаза, пишет Daily Mail.
Гонка была приостановлена, пока медики выбегали на лед, чтобы оказать помощь Селье, а большая белая простыня скрывала ее от глаз болельщиков, заполнивших арену, чтобы посмотреть заключительный вечер соревнований по шорт-треку.
Польскую спортсменку унесли на носилках. Она показала толпе большой палец, демонстрируя, что с ней все в порядке, но на последнем повороте беговой дорожки остался кровавый след, который рабочим пришлось убирать во время перерыва.
Позже польские официальные лица подтвердили, что с глазом Селье все в порядке, и все конькобежцы были в защитных очках, чтобы предотвратить серьезные повреждения. Ей наложили швы на арене, после чего она отправилась в больницу для дальнейших обследований. Также оказалось, что у нее трещина в кости.
"Камиле сделали операцию по восстановлению поврежденной кости, все в порядке", — сообщил президент Олимпийского комитета Польши Конрад Недзвецкий и отметил, что Камилу ждут тесты, которые покажут все ли в порядке с ее зрением.
Тем временем Сантос-Грисволд получила штраф за незаконный обгон, который и стал причиной аварии. Это помешало ей продвинуться дальше в четвертьфинальный раунд.
У Арианы Фонтана был порван защитный костюм и она ушибла левое бедро. В итоге она заняла второе место, уступив Ханне Десмет из Бельгии, и вышла в полуфинал.
Впоследствии итальянка вышел в финал, с небольшим отрывом опередив Чжан Чутун на финишной прямой.
Фонтана, действующая серебряная медалистка Олимпийских игр в беге на 1500 метров, пыталась сравняться с норвежской лыжницей Марит Бьорген по количеству наград на зимних Олимпийских играх.
Ранее на Олимпийских играх в Милане и Кортине Фонтана завоевала золото в смешанной эстафете 2000 метров и серебро в эстафете на 500 м и 3000 м.
Напомним, Олимпиада 2026 в Италии не сходит с первых страниц таблоидов из-за многочисленных скандалов и происшествий. Так, лыжные гонки среди женщин едва не сорвал пес, похожий на волка, который выскочил на трассу.
А также весь мир потрясла история украинского скелетониста Владислава Гераскевича, которого дисквалифицировали на зимней Олимпиаде-2026 в Италии из-за "шлема памяти".