Олимпиада 2026: польская спортсменка едва не осталась без глаза во время гонки

Польская конькобежка Камила Селье получила серьезный порез над глазом время забега на 1500 метров среди женщин на Олимпийских играх в Милане и Кортине.

В результате ужасного инцидента на ледовой арене в Милане Камила упала вместе с 15-кратной олимпийской медалисткой Арианой Фонтана из Италии и американской фигуристкой Кристен Сантос-Грисволд. И конек соперницы едва не оставил польку без глаза, пишет Daily Mail.

Камила Селье из Польши получила серьезную травму на треке

Гонка была приостановлена, пока медики выбегали на лед, чтобы оказать помощь Селье, а большая белая простыня скрывала ее от глаз болельщиков, заполнивших арену, чтобы посмотреть заключительный вечер соревнований по шорт-треку.

Польскую спортсменку унесли на носилках. Она показала толпе большой палец, демонстрируя, что с ней все в порядке, но на последнем повороте беговой дорожки остался кровавый след, который рабочим пришлось убирать во время перерыва.

Позже польские официальные лица подтвердили, что с глазом Селье все в порядке, и все конькобежцы были в защитных очках, чтобы предотвратить серьезные повреждения. Ей наложили швы на арене, после чего она отправилась в больницу для дальнейших обследований. Также оказалось, что у нее трещина в кости.

"Камиле сделали операцию по восстановлению поврежденной кости, все в порядке", — сообщил президент Олимпийского комитета Польши Конрад Недзвецкий и отметил, что Камилу ждут тесты, которые покажут все ли в порядке с ее зрением.

Гонку остановили, пока девушку уносили медики

Тем временем Сантос-Грисволд получила штраф за незаконный обгон, который и стал причиной аварии. Это помешало ей продвинуться дальше в четвертьфинальный раунд.

У Арианы Фонтана был порван защитный костюм и она ушибла левое бедро. В итоге она заняла второе место, уступив Ханне Десмет из Бельгии, и вышла в полуфинал.

Впоследствии итальянка вышел в финал, с небольшим отрывом опередив Чжан Чутун на финишной прямой.

Фонтана, действующая серебряная медалистка Олимпийских игр в беге на 1500 метров, пыталась сравняться с норвежской лыжницей Марит Бьорген по количеству наград на зимних Олимпийских играх.

Ранее на Олимпийских играх в Милане и Кортине Фонтана завоевала золото в смешанной эстафете 2000 метров и серебро в эстафете на 500 м и 3000 м.

Напомним, Олимпиада 2026 в Италии не сходит с первых страниц таблоидов из-за многочисленных скандалов и происшествий. Так, лыжные гонки среди женщин едва не сорвал пес, похожий на волка, который выскочил на трассу.

А также весь мир потрясла история украинского скелетониста Владислава Гераскевича, которого дисквалифицировали на зимней Олимпиаде-2026 в Италии из-за "шлема памяти".