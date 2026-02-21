Третий раз в истории: украинская сборная завершила Олимпийские игры-2026 без единой медали (фото)

Украинская сборная завершает участие в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии без единой медали в зачете. Сейчас все спортсмены из Украины завершили свои выступления на соревнованиях, которые завершатся в воскресенье, 22 февраля.

Своими результатами олимпийская сборная из Украины повторила в третий раз свой антирекорд, когда не выиграла ни одной медали в зачете во время игр 2002 и 2010 годов. Это говорится из официального зачета Олимпиады-2026 в Италии.

В вышеупомянутых соревнованиях лучшими результатами украинцев были пятые места. На этот раз наивысшим достижением стала шестая позиция

Медальный зачет Олимпиады-2026 в предпоследний день соревнований Фото: Википедия

Сейчас в медальном зачете лидерство удерживает Норвегия, которая имеет 37 наград разного достоинства. На втором месте — США с 29 медалями, а третью строчку занимают хозяева турнира — Италия с 27 медалями.

На последний день соревнований предполагается розыгрыш последних 5 комплектов наград в ряде соревнований. Офциально Олимпийские игры-2026 года будут завершены на церемонии закрытия в воскресенье, 22 февраля, в 21:30 по местному времени.

