Втретє в історії: українська збірна завершила Олімпійські ігри-2026 без жодної медалі (фото)

Українська збірна завершує участь в зимових Олімпійських іграх 2026 року в Італії без жодної медалі в заліку. Наразі всі спортсмени з України завершили свої виступи на змаганнях, які завершаться в неділю, 22 лютого.

Своїми результатами оліміпійська збірна з України повторила втретє свій антирекорд, коли не виграла ні однієї медалі в заліку під час ігор 2002 та 2010 років. Це йдеться з офіційного заліку Олімпіади-2026 в Італії.

В вищезагаданих змаганнях найкращими результатами українців були п’яті місця. Цього разу найвищим досягненням стала шоста позиція

Медальний залік Олімпіади-2026 в передостанній день змагань Фото: Вікіпедія

Наразі в медальному заліку лідерство втримує Норвегія, яка має 37 нагород різного гатунку. На другому місці — США з 29 медалями, а третю сходинку посідають господарі турніру — Італія з 27 медалями.

На останній день змагань передбачається розіграш останніх 5 комплектів нагород у низці змагань. Офційно Олімпійські ігри-2026 року буде завершено на церемонії закриття в неділю, 22 лютого, о 21:30 за місцевим часом.

Раніше Фокус розповідав про те, як на Олімпіаді керлінговий матч обернувся нецензурним скандалом. Між Канадою і Швецією відбувся напружений матч, під час якого спортсмени пересварилися і ледь не побилися.

Згодом стало відомо, що Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026. Причиною став допуск МОК до участі змаганнях спортсменів із РФ і Білорусі під їхніми прапорами.