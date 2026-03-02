Скандал на Паралімпіаді-2026: українській збірній заборонили форму з мапою кордонів 1991 року

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) заборонив парадну форму української збірної для зимових Ігор у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Він визнав її політичною через зображення мапи України у межах 1991 року. Через це команді довелося терміново виготовляти нову форму.

МПК не погодив парадну форму української збірної для зимових Паралімпійських ігор, повідомив в інтерв'ю агентству "Укрінформ" президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич. Відповідаючи на запитання щодо дизайну форми, Сушкевич пояснив, що команда підготувала парадний комплект, однак МПК відмовив у його затвердженні:

"Міжнародний Паралімпійський комітет сказав: "Ні, ні, ні – так не піде!" Мовляв, ця форма політична. І сказали, що ніхто не допустить, щоб ми вийшли в такій формі", — зазначив він

За його словами, форма була символічною і підкреслювала існування України як держави з усіма її територіями без російської окупації, тобто в кордонах 1991 року. На запитання, чи йшлося про зображення карти України, Сушкевич відповів, що мапа була інтегрована в дизайн.

"Її робив відомий наш дизайнер Віктор Анісімов, який робив форму для нас і на Паралімпіаду в Парижі. Ми тоді вийшли в формі, яка мала акценти військові, бо там крім жовто-блакитного був той колір, який є у наших захисників на фронті", — нагадав Сушкевич.

Він підкреслив, що тоді, під час літньої Паралімпіади-2024 у Парижі, погодження також затягувалося, однак форму вдалося відстояти. Цього разу, за його словами, позиція МПК виявилася жорсткішою.

"А зараз ми були більш радикальні. Наша радикальність пояснювана тим, що після Парижа ось ця ескалація лояльності до "раші" відбулася з новою силою, новою хвилею", — наголосив Сушкевич.

Він також заявив, що через те, що частина паралімпійських функціонерів намагаються не допустити публічного наголошення на територіальній цілісності України, вже виготовленої форми заборонили. Команді довелося терміново готувати новий комплект.

"Ми цю нову форму терміново автобусом везли в Італію, де вже знаходиться вся наша команда. А могли одягнути хлопців і дівчат ще тут у форму, яка вже була готова, а нам її заборонили. Ось така ситуація", — підсумував Сушкевич.

