Попри офіційну заборону: на церемонії відкриття Паралімпіади-2026 винесли прапор України

Під час офіційної церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026 в італійській Вероні організатори винесли український прапор, попри офіційну заборону на це з боку України.

Український стяг та табличку з надписом Україна несли волонтерки, що допомогали оранізаторам, пише The Independent.

"Україна отримала теплий прийом на церемонії відкриття Зимових Паралімпійських ігор у п'ятницю ввечері…Коли під час параду прозвучала назва України і з'явилися волонтери, італійська публіка вибухнула гучними оплесками", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Національний паралімпійський комітет (НПК) України вимагав не використовувати український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2026. Причиною такої вимоги є те, що Україна бойкотувала церемонію відкриття Паралімпіади через рішення Міжнародного паралімпійського комітету дозволити представникам Росії та Білорусі виступати на Іграх під своїми національними прапорами.

Відео дня

НПК вимагав не використовувати державну символіку України на заході, де присутні представники країни-агресорки з їхніми прапорами. Проте організатори вирішили інакше.

Під час параду атлетів, коли настала черга виходу нашої делегації, замість спортсменів на арені з'явилися двоє волонтерок. Вони несли табличку з написом "Україна" та розгорнутий синьо-жовтий стяг.

Паралімпійські ігри триватимуть з 6 по 15 березня.

Нагадаємо, українській паралімпійській збірній заборонили форму з мапою кордонів 1991 року.

Фокус також писав про те, що збірна України завершила виступи на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Італії без здобутих медалей.