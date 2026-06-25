Вперше з початку війни: ФІФА допустила Росію до юнацького чемпіонату світу U-15, — ЗМІ

ФІФА допустила збірну Росії до участі в новому юнацькому чемпіонаті світу U-15, який відбудеться в Азербайджані з 22 до 31 жовтня 2026 року. Це буде перший міжнародний турнір під егідою Міжнародної федерації футболу (ФІФА) за участю російської збірної після відсторонення у 2022 році.

Про це повідомили в АФФА (Асоціації футбольних федерацій Азербайджану).

Там зазначили, що Рада ФІФА схвалила проведення чемпіонату світу та фестивалю серед гравців до 15 років, а до першого турніру серед юнаків запросять команди всіх асоціацій-членів ФІФА.

“У першому турнірі серед юнаків зможуть взяти участь команди всіх асоціацій-членів ФІФА”, — йдеться у заяві.

Окремо Росію в повідомленні не згадують. Водночас агентство DPA повідомило, що формулювання про участь усіх членів ФІФА поширюється також на Росію та Білорусь.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у березні 2022 року всі російські команди були відсторонені від міжнародних змагань. Останніми місяцями у футбольних колах з'являлися ознаки можливого повернення російських команд до міжнародних турнірів.

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У лютому президент ФІФА Джанні Інфантіно, відповідаючи на запитання британського мовника Sky, заявив: “Так, ми повинні це зробити. Принаймні на юнацькому рівні. Та заборона нічого не досягла”.

Другий розіграш турніру у 2027 році проведуть лише серед дівочих команд. Починаючи з 2028 року ФІФА планує проводити окремі змагання для юнацьких і дівочих збірних до 15 років.

11 березня Національний паралімпійський комітет України та паралімпійська збірна повідомили про системний тиск на українських спортсменів і тренерів.

Раніше українській команді заборонили використовувати форму із зображенням кордонів України станом на 1991 рік. Крім того, під час церемонії відкриття Паралімпіади-2026 у Вероні організатори винесли український прапор всупереч офіційній позиції України.

Також Генеральна асамблея Міжнародного паралімпійського комітету ухвалила рішення дозволити шістьом російським і чотирьом білоруським спортсменам виступити на XIV зимових Паралімпійських іграх 2026 року в Італії під національними прапорами. До цього їхня участь була можлива лише в нейтральному статусі.