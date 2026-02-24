Допуск росіян і білорусів до Паралімпіади під своїми прапорами: у МПК поставили крапку

Шість російських спортсменів і чотири білоруських отримали дозвіл брати участь у XIV зимових Паралімпійських іграх 2026 року в Італії під прапорами своїх країн, хоча раніше допуск був можливий тільки під нейтральними прапорами.

Таке рішення ухвалила Генеральна Асамблея Міжнародного паралімпійського комітету (МПК), заявив його президент Ендрю Парсонс. Про це пише Reuters.

Незважаючи на те, що виділення 10 місць спортсменам РФ і Білорусі викликало великий скандал, МПК не став нічого скасовувати.

"Це рішення не може бути скасовано ні правлінням, ні мною особисто", — заявив Парсонс на пресконференції у вежі "Альянц" у Мілані.

Дізнавшись про допуск росіян і білорусів під їхніми прапорами до змагань, Україна заявила, що бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади в Мілано-Кортіна. Чеський паралімпійський комітет зробив аналогічну заяву на знак солідарності з Україною, і деякі польські чиновники також не будуть присутні на церемонії.

Парсонс закликав українських спортсменів все ж відвідати її.

"Ми хочемо донести до них послання, засноване на принципах інклюзивності та різноманітності. Ми закликаємо їх до участі, але якщо вони не хочуть, ми це поважаємо", — сказав він.

На запитання про можливість того, що інші країни можуть пропустити церемонію відкриття, Парсонс відповів, що МПК не отримував офіційних повідомлень про подальші відмови від участі:

"Я побоююся, що іноді подібні ситуації можуть бути політизовані".

Зі свого боку в РФ заявили, що "змішувати політику і спорт неправильно", і що переслідування спортсменів з обмеженими можливостями "є образливим".

Росії було виділено два місця в паралімпійських гірськолижних дисциплінах, два — в лижних перегонах і два — в сноубордингу, а Білорусі — чотири місця, всі в лижних перегонах.

Італійський уряд не погодився з рішенням МПК і закликав керівний орган скасувати його. Відповідну заяву зробили віцепрезидент Ради міністрів і міністр закордонних справ Антоніо Таджані та міністр спорту країни Андреа Абоді.

Паралімпійські ігри відбудуться з 6 по 15 березня.

Нагадаємо, російська спортсменка була дискваліфікована на Олімпіаді після того, як взяла лижі німецької бігунки.

Також повідомлялося, що Владислав Гераскевич звинуватив Бубку в поверненні росіян у світовий спорт.