Допуск россиян и белорусов к Паралимпиаде под своими флагами: в МПК поставили точку

Шесть российских спортсменов и четыре белорусских получили разрешение участвовать в XIV зимних Паралимпийских играх 2026 в Италии под флагами своих стран, хотя раньше допуск был возможен только под нейтральными знаменами.

Такое решение приняла Генеральная Асамблея Международного паралимпийского комитета (МПК), заявил его президент Эндрю Парсонс. Об этом пишет Reuters.

Несмотря на то, что выделение 10 мест спортсменам РФ и Беларуси вызвало большой скандал, МПК не стал ничего отменять.

"Это решение не может быть отменено ни правлением, ни мной лично", — заявил Парсонс на пресс-конференции в башне "Альянц" в Милане.

Узнав о допуске россиян и белорусов под их флагами на соревнования, Украина заявила, что будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады в Милано-Кортина. Чешский паралимпийский комитет сделал аналогичное заявление в знак солидарности с Украиной, и некоторые польские чиновники также не будут присутствовать на церемонии.

Парсонс призвал украинских спортсменов все же посетить ее.

"Мы хотим донести до них послание, основанное на принципах инклюзивности и разнообразия. Мы призываем их к участию, но если они не хотят, мы это уважаем", — сказал он.

На вопрос о возможности того, что другие страны могут пропустить церемонию открытия, Парсонс ответил, что МПК не получал официальных сообщений о дальнейших отказах от участия:

"Я опасаюсь, что иногда подобные ситуации могут быть политизированы".

В свою очередь в РФ заявили, что "смешивать политику и спорт неправильно", и что преследование спортсменов с ограниченными возможностями "является оскорбительным".

России было выделено два места в паралимпийских горнолыжных дисциплинах, два — в лыжных гонках и два — в сноубординге, а Беларуси — четыре места, все в лыжных гонках.

Итальянское правительство не согласилось с решением МПК и призвало руководящий орган отменить его. Соответствующее заявление сделали вице-президент Совета министров и министр иностранных дел Антонио Таджани и министр спорта страны Андреа Абоди.

Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта.

