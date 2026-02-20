"Мы увидели флаги РФ": Гераскевич обвинил Бубку в возвращении россиян в мировой спорт

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, который был дисквалифицирован с зимней Олимпиады-2026 за намерение надеть на трек "шлем памяти" с портретами убитых Россией спортсменов, обвинил олимпийского чемпиона Сергея Бубку в содействии возвращению россиян на международные соревнования.

Свое мнение относительно того, мог ли Бубка повлиять на его дисквалификацию с зимних Олимпийских игр-2026, Гераскевич высказал в интервью ТСН. Спортсмен отметил, что Сергей Бубка находится в исполнительном комитете Национального олимпийского комитета Украины и является членом Международного олимпийского комитета, и это позволяет ему делать представления и иметь влияние на определенные решения.

Он раскритиковал заявление другого члена МОК, двукратного украинского олимпийского чемпиона Валерия Борзова, который назвал "шлем памяти" с портретами погибших спортсменов "рекламой".

"Мы видели комментарий господина Борзова. Конечно, что, наверное, лучше бы мы его не видели. Говорить, что реклама запрещена на шлеме — ну, я не знаю, в каком мире мы живем и какую именно рекламу он здесь увидел, но очевидно, что ее здесь нет. Жаль, что он не разделяет наше видение ценности пожертвования этих спортсменов", — сказал Гераскевич.

Комментируя отсутствие реакции Бубки, скелетонист напомнил, что тот имеет бизнес на временно оккупированных территориях — о договорах с оккупантами рассказывали в августе 2023 года расследователи Bihus.Info. Перед тем в Службе безопасности Украины сообщали о начале досудебного расследования о связях компании Сергея Бубки с РФ.

"Это человек, который, я напомню, возглавляет те же Олимпийские игры, только среди ветеранов. И это первые соревнования, где мы увидели российские флаги, и при этом сам господин Бубка был главой. Я об этом делился в соцсетях несколько ранее", — сказал Гераскевич.

Спортсмен отметил, что реакции от Бубки не было ни тогда, ни сейчас, когда российские флаги на зимних Олимпийских играх-2026 не получили никаких санкций.

"И тогда также очень активно продвигался нарратив о том, что Россию любят на международной арене, Россию ждут на международной арене. И господин Бубка в этом возвращении россиян сегодняшнем также сыграл очень важную роль", — заявил Владислав.

Владислав Гераскевич раскритиковал Сергея Бубку. На видео с 7:56.

Олимпийские игры-2026: что известно о дисквалификации Гераскевича

Владислава Гераскевича на Олимпиаде-2026 в Италии дисквалифицировали 12 февраля после встречи с президентом Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри. Она пыталась убедить его не надевать на соревнования "шлем памяти" с потретами убитых Россией украинских спортсменов, однако Гераскевич отказался отступиться от своей позиции.

Международный спортивный суд отклонил иск по делу дисквалификации Владислава Гераскевича против МОК.

16 февраля Гераскевич объявил о проекте по поддержке семей погибших спортсменов.