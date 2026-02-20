"Ми побачили прапори РФ": Гераскевич звинуватив Бубку в поверненні росіян у світовий спорт

Український скелетоніст Владислав Гераскевич, який був дискваліфікований з зимової Олімпіади-2026 за намір вдягти на трек "шолом пам'яті" з портретами убитих Росією спортсменів, звинуватив олімпійського чемпіона Сергія Бубку у сприянні поверненню росіян на міжнародні змагання.

Свою думку щодо того, чи міг Бубка вплинути на його дискваліфікацію з зимових Олімпійських ігор-2026, Гераскевич висловив в інтерв'ю ТСН. Спортсмен зазначив, що Сергій Бубка знаходиться у виконавчому комітеті Національного олімпійського комітету України та є членом Міжнародного олімпійського комітетут, і це дозволяє йому робити подання та мати вплив на певні рішення.

Він розкритикував заяву іншого члена МОК, дворазового українського олімпійського чемпіона Валерія Борзова, який назвав "шолом пам'яті" з портретами загиблих спортсменів "рекламою".

"Ми бачили коментар пана Борзова. Звичайно, що, напевно, краще б ми його не бачили. Говорити, що реклама заборонена на шоломі — ну, я не знаю, в якому світі ми живемо і яку саме рекламу він тут побачив, але очевідно, що її тут немає. Шкода, що він не поділяє наше бачення цінності пожертви цих спортсменів", — сказав Гераскевич.

Коментуючи відсутність реакції Бубки, скелетоніст нагадав, що той має бізнес на тимчасово окупованих територіях — про договори з окупантами розповідали в серпні 2023 року розслідувачі Bihus.Info. Перед тим у Службі безпеки України повідомляли про початок досудового розслідування про зв'язки компанії Сергія Бубки з РФ.

"Це людина, яка, я нагадаю, очолює ті самі Олімпійські ігри, тільки серед ветеранів. І це перші змагання, де ми побачили російські прапори, і при цьому сам пан Бубка був очільником. Я про це ділився в соцмережах дещо раніше", — сказав Гераскевич.

Спортсмен зауважив, що реакції від Бубки не було ані тоді, ані зараз, коли російські прапори на зимових Олімпійських іграх-2026 не отримали жодних санкцій.

"І тоді також дуже активно просувався наратив про те, що Росію люблять на міжнародній арені, Росію чекають на міжнародній арені. І пан Бубка в цьому поверненні росіян сьогоднішньому також зіграв дуже важливу роль", — заявив Владислав.

Владислав Гераскевич розкритикував Сергія Бубку. На відео з 7:56.

Олімпійські ігри-2026: що відомо про дискваліфікацію Гераскевича

Владислава Гераскевича на Олімпіаді-2026 в Італії дискваліфікували 12 лютого після зустрічі з президенткою Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі. Вона намагалася переконати його не вдягати на змагання "шолом пам'яті" з потретами убитих Росією українських спортсменів, однак Гераскевич відмовився відступитися від своєї позиції.

Міжнародний спортивний суд відхилив позов у справі дискваліфікації Владислава Гераскевича проти МОК.

16 лютого Гераскевич оголосив про проєкт з підтримки родин загиблих спортсменів.