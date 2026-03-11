НПК відкрито заявив про дискримінацію українців на Паралімпіаді-2026: як тиснуть на спортсменів

Українська паралімпійська збірна на XIV Зимових Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо в Італії 2026 року зіштовхнулася з небаченими раніше негативними проявами та обмеженнями з боку представників Міжнародного паралімпійського комітету та оргкомітету Ігор.

Національний паралімпійський комітет (НПК) України та національна паралімпійська команда заявили про систематичний тиск на українських спортсменів і тренерів, нагадавши, що паралімпійці з України 30 років поспіль беруть участь у всіх літніх і зимових паралімпійських іграх, а штаб команди складається з професійних та досвідчених менеджерів і керівників, які володіють усвідомленням і відповідними знаннями положень Конституції МПК і регламенту паралімпійських процедур.

Останньою краплею стала історія родини золотого та бронзового медаліста Паралімпіади Тараса Радя. Його рідних, які приїхали повболівати за біатлоніста, не пустили на трибуни, доки ті не залишили в боксах українські прапори та хустки з національною символікою.

При цьому люди виїжджали з Тернопільської області до Італії, коли РФ запустила по Україні 500 дронів і 29 балістичних ракет.

"Сім'я Тараса Радя у складі восьми осіб сама купила квитки і спробувала потрапити на глядацьку трибуну змагань з біатлону, щоб побачити свого рідного спортсмена в його боротьбі за перемогу. Представники МПК та Оргкомітету відібрали у сім'ї чемпіона українські прапори, у жінок сім'ї було відібрано жіночі хустки з українським національним орнаментом і було заявлено, що так робиться згідно з правилами МПК", — ідеться в заяві НПК.

У Комітеті наголосили, що керівництво команди та її члени намагалися уникати радикальної реакції на зазначені прояви цього тиску, сподіваючись, що вони мають випадковий характер і не мають упередженого спрямування по відношенню до української команди.

"Однак останні події засвідчили, що ці прояви мають систематичний характер і набувають критичного та ганебного характеру по відношенню і до команди, і до її членів", — підкреслюється у зверненні.

У НПК також звертають увагу на"зростання особливої лояльності МПК до російського і білоруського паралімпійських комітетів та їхнього державного представництва":

"Сьогодні, під час Паралімпіади-2026 — у наявності системні та безпрецедентні прояви тиску представників МПК по відношенню до української команди. Вочевидь, виникає враження незрозумілого і дуже спеціального партнерства МПК з НПК Росії та Білорусі".

Національний паралімпійський комітет України висунув вимогу до керівництва МПК розпочати процес повернення до положень Конституції МПК і відповідно до них скоординувати діяльність виконавчих органів МПК під час реалізації їхніх функцій на XIV Зимових Паралімпійських Іграх.

Глава НПК Ваоерій Сушкевич обурений ставленням до українських спортсменів

Дискримінація українських паралімпійців: факти

Ще до відкриття Паралімпіади Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) заборонив парадну форму української збірної для зимових Ігор у Мілані та Кортині-д'Ампеццо. Він визнав її політичною через зображення карти України в межах 1991 року, яка була інтегрована в дизайн. Тому команді довелося терміново шити нову форму.

В олімпійському селищі українська паралімпійська команда з дозволу представника Оргкомітету вивісила на будинку, де вона мешкає, український прапор, який команда вивішувала на будинках проживання на останніх чотирьох Паралімпійських іграх — без заперечень з боку керівництва МПК та Оргкомітету.

Через деякий час після розміщення прапора з'явився представник Оргкомітету і змусив його зняти. На запитання керівництва команди чому і на якій конкретній підставі регламенту це зроблено, відповіді не було. Пізніше прапор дозволили повісити, але в менш помітному місці.

У день відкриття Паралімпіади організатори Ігор всупереч вимозі України винесли її прапор.

Національний паралімпійський комітет (НПК) України вимагав не використовувати український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2026. Причиною такої вимоги є те, що Україна бойкотувала церемонію відкриття Паралімпіади через рішення Міжнародного паралімпійського комітету дозволити представникам Росії та Білорусі виступати на Іграх під своїми національними прапорами.

НПК вимагав не використовувати державну символіку України на заході, де присутні представники країни-агресора з їхніми прапорами. Однак організатори вирішили інакше.

Потім МПК зробив зауваження українській парабіатлоністці Олександрі Кононовій. Причиною стали "антивоєнні" сережки".

За її словами, після змагання у спринті їй повідомили, що змагатися в сережках із написом Stop War заборонено. Наступного дня спортсменка вийшла змагатися вже в інших патріотичних сережках.

"Я почуваюся комфортно, бо була готова до того, що зроблять зауваження. Це мій стан такий душевний, коли я одягаю патріотичні сережки, одяг, форму, прапор. Для мене це багато значить, я заради цього живу, заради цього працюю. Це те, що мене надихає у спорті: моя держава, гімн, прапор. Усе, що стосується всього цього — зі мною", — розповіла вона.

НПК назвав подібні прояви по відношенню до українських спортсменів "безпрецедентно ганебними".

Нагадаємо, збірна України завершила виступи на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Італії без здобутих медалей.