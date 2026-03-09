Останній раз — у Сочі: гімн Росії вперше з 2014 року пролунав на Паралімпіаді

Його включили після перемоги гірськолижниці Варвари Ворончихіної в дисципліні супергігант (швидкісний спуск).

На Паралімпіаді-2026 в Італії російська команда виступає зі своїм прапором і гімном. Раніше спортсмени з Росії брали участь тільки в нейтральному статусі — спочатку через допінговий скандал, а потім через санкції після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Попереднього разу національний гімн Росії звучав на Паралімпіаді в Сочі, повідомляє росЗМІ "Фонтанка".

Ворончихіна вже заявила, що для неї це був "дійсно особливий момент", коли вона побачила свій прапор на вершині п'єдесталу.

"Можливо, зараз я ще не можу в це повірити і не до кінця розумію, що сталося. Можливо, коли я подивлюся на свою золоту медаль, тоді повірю... Це дуже особливе для мене. Це приголомшливо. У мене величезна підтримка сім'ї, друзів і всіх людей у Росії", — заявила вона.

Відео дня

Дізнавшись про можливий допуск росіян і білорусів під їхніми прапорами до змагань, Україна заявила, що бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади в Мілано-Кортіна. Чеський паралімпійський комітет зробив аналогічну заяву на знак солідарності з Україною, і деякі польські чиновники також не були присутні на церемонії.

Нагадаємо, Паралімпіаду-2026 супроводжують скандали, як раніше й Олімпіаду. Міжнародний паралімпійський комітет уже зробив зауваження українській парабіатлоністці Олександрі Кононовій. Причиною стали сережки з написом Stop War.