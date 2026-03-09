Последний раз — в Сочи: гимн России впервые с 2014 года прозвучал на Паралимпиаде

Его включили после победы горнолыжницы Варвары Ворончихиной в дисциплине супергигант (скоростной спуск).

На Паралимпиаде-2026 в Италии российская команда выступает со своим флагом и гимном. Ранее спортсмены из России участвовали только в нейтральном статусе — сначала из-за допингового скандала, а затем из-за санкций после полномасштабного вторжения России в Украину. В предыдущий раз национальный гимн России звучал на Паралимпиаде в Сочи, сообщает росСМИ "Фонтанка".

Ворончихина уже заявила, что для нее это был "действительно особенный момент", когда она увидела свой флаг на вершине пьедестала.

"Возможно, сейчас я еще не могу в это поверить и не до конца понимаю, что произошло. Может быть, когда я посмотрю на свою золотую медаль, тогда поверю… Это очень особенное для меня. Это потрясающе. У меня огромная поддержка семьи, друзей и всех людей в России", — заявила она.

Узнав о возможном допуске россиян и белорусов под их флагами к соревнованиям, Украина заявила, что будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады в Милано-Кортина. Чешский паралимпийский комитет сделал аналогичное заявление в знак солидарности с Украиной, и некоторые польские чиновники также не присутствовали на церемонии.

Напомним, Паралимпиаду-2026 сопровождают скандалы, как ранее и Олимпиаду. Международный паралимпийский комитет уже сделал замечание украинской парабиатлонистке Александре Кононовой. Причиной стали серьги с надписью Stop War.