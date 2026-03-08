Пока РФ выступает под своим флагом: на Паралимпиаде украинка получила замечание за серьги "Stop War"

Международный паралимпийский комитет сделал замечание украинской парабиатлонистке Александре Кононовой. Причиной стали серьги с надписью Stop War.

В них украинка появилась в первый день соревнований. Об этом Кононова рассказала в комментарии "Суспільне Спорт".

Во время соревнований украинка получила две личные награды — стала победительницей в парабиатлонном спринте в классе стоя, а затем завоевала "бронзу" в индивидуальной гонке.

По ее словам, после соревнования в спринте ей сообщили, что соревноваться в серьгах с надписью Stop War запрещено. На следующий день спортсменка вышла соревноваться уже в других патриотических серьгах.

"Я себя чувствую комфортно, потому что была готова к тому, что сделают замечание. Это мое состояние такое душевное, когда я надеваю патриотические серьги, одежду, форму, флаг. Для меня это многое значит, я ради этого живу, ради этого работаю. Это то, что меня вдохновляет в спорте: мое государство, гимн, флаг. Все, что касается всего этого — со мной", — рассказала она.

Напомним, украинской паралимпийской сборной запретили форму с картой границ 1991 года. Также во время официальной церемонии открытия Паралимпийских игр-2026 в итальянской Вероне организаторы вынесли украинский флаг, несмотря на официальный запрет на это со стороны Украины.

Ранее в СМИ сообщили, что российские спортсмены могут получить возможность выступать на Паралимпийских играх под своим флагом.

Узнав о возможном допуске россиян и белорусов под их флагами к соревнованиям, Украина заявила, что будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады в Милано-Кортина. Чешский паралимпийский комитет сделал аналогичное заявление в знак солидарности с Украиной, и некоторые польские чиновники также не присутствовали на церемонии.

Впоследствии Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета приняла окончательное решение: шесть российских спортсменов и четыре белорусских получили разрешение участвовать в XIV зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии под флагами своих стран, хотя ранее допуск был возможен только под нейтральными флагами.