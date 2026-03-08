Доки РФ виступає під своїм прапором: на Паралімпіаді українка отримала зауваження за сережки "Stop War"

Міжнародний паралімпійський комітет зробив зауваження українській парабіатлоністці Олександрі Кононовій. Причиною стали сережки з написом Stop War.

У них українка з'явилася в перший день змагань. Про це Кононова розповіла в коментарі "Суспільне Спорт".

Під час змагань українка здобула дві особисті нагороди — стала переможницею в парабіатлонному спринті в класі стоячи, а згодом виборола "бронзу" в індивідуальній гонці.

За її словами, після змагання в спринті їй повідомили, що змагатися в сережках з написом Stop War заборонено. На наступний день спортсменка вийшла змагатися вже в інших патріотичних сережках.

"Я себе почуваю комфортно, бо була готова до того, що зроблять зауваження. Це мій стан такий душевний, коли я вдягаю патріотичні сережки, одяг, форму, прапор. Для мене це багато чого означає, я ради цього живу, заради цього працюю. Це те, що мене надихає у спорті: моя держава, гімн, прапор. Все, що стосується всього цього — зі мною", — розповіла вона.

Нагадаємо, українській паралімпійській збірній заборонили форму з мапою кордонів 1991 року. Також під час офіційної церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026 в італійській Вероні організатори винесли український прапор, попри офіційну заборону на це з боку України.

Раніше у ЗМІ повідомили, що російські спортсмени можуть отримати змогу виступати на Паралімпійських іграх під своїм прапором.

Дізнавшись про можливий допуск росіян і білорусів під їхніми прапорами до змагань, Україна заявила, що бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади в Мілано-Кортіна. Чеський паралімпійський комітет зробив аналогічну заяву на знак солідарності з Україною, і деякі польські чиновники також не були присутні на церемонії.

Згодом Генеральна Асамблея Міжнародного паралімпійського комітету ухвалила остаточне рішення: шість російських спортсменів і чотири білоруських отримали дозвіл брати участь у XIV зимових Паралімпійських іграх 2026 року в Італії під прапорами своїх країн, хоча раніше допуск був можливий тільки під нейтральними прапорами.