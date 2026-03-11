"Світ хоче забути": сім'ю чемпіона не пустили на стадіон Паралімпіади-2026 з прапором України

Сім'ю українського біатлоніста Тараса Радя не пустили на арену змагань, де він боровся за свою другу медаль на Паралімпіаді в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Причиною стали український прапор і хустка в жовто-блакитних тонах на плечах жінки. Про це мати спортсмена Наталія Радь розповіла в інтерв'ю YouTube-каналу Equalympic, ледве стримуючи сльози.

"Прийшовши на стадіон, ми дуже розчарувалися, тому що під час входу нам сказали залишити всю нашу національну символіку: ці чудові хустки, які символізують нашу незламність і стійкість, і ці прапори. Було заборонено взяти нам на трибуну, щоб підтримати наших спортсменом. Щоб наші паралімпійці відчули тепло наших сердець, щоб, побачивши національну символіку, відчули цей дух, що ми поруч із ними, що ми завжди з ними", — каже жінка.

Відео дня

На вході їх попросили скласти символіку в бокси, не надавши жодної аргументації, на підставі чого ухвалено таке рішення.

"Просто сказали: "Україна, Росія і Білорусь — ніякої символіки", — продовжує Наталя свою розповідь.

За її словами, їй дуже боляче, що саме українців світ хоче забути, прирівняти до країни-агресора, яка наразі намагається знищити Україну:

"У нас спочатку був розпач, думка розвернутися і піти, але ми... взяли себе в руки, приборкали емоції, склали все в бокс і пішли на трибуни, де підтримували неймовірно".

За словами Валерія Сушкевича, президента Національного паралімпійського комітету України, і він особисто, і Тарас Радь особисто бачили на трибунах українські прапори, які пронесли італійці та українці, які мешкають тут, але саме сім'ю спортсмена з Тернопільщини "зупинили й обібрали", кажучи, що не можна. І в цей самий час у центрі Європи, на Іграх, піднімають прапор країни, яка розв'язала криваву війну.

"Я не можу усвідомити, до якого цинізму доходять представники оргкомітету. Ми сьогодні готуємо протест на президента Міжнародного паралімпійського комітету щодо всіх випадків, які сталися".

Він назвав ганьбою те, як керівництво МПК спаплюжило й опустило високі ідеали паралімпійського спорту, і пообіцяв продовжити боротьбу.

Тарас Радь виграв "золото" у спринті, принісши Україні першу нагороду Паралімпіади, а також став бронзовим призером індивідуальної гонки.

Востаннє він вигравав золото в гонці на 12,5 км у Пхьончхані-2018, а чотири роки тому в Пекіні додав дві срібні та одну бронзову нагороди.

Скандал із національною символікою на цій Паралімпіаді не перший. Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) заборонив парадну форму української збірної для зимових Ігор у Мілані та Кортині-д'Ампеццо. Він визнав її політичною через зображення карти України в межах 1991 року. Тож команді довелося терміново виготовляти нову форму.

Крім того, під час офіційної церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026 в італійській Вероні організатори винесли український прапор, незважаючи на офіційну заборону на це з боку України.

Нагадаємо, гімн Росії вперше з 2014 року прозвучав на Паралімпіаді.

Також повідомлялося, що на Паралімпіаді українка отримала зауваження за сережки "Stop War".