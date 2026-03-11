"Мир хочет забыть": семью чемпиона не пустили на стадион Паралимпиады-2026 с флагом Украины

Семью украинского биатлониста Тараса Радя не пустили на арену соревнований, где он боролся за свою вторую медаль на Паралимпиаде в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Причиной стали украинский флаг и платок в желто-голубых тонах на плечах женщины. Об этом мать спортсмена Наталья Радь рассказала в интервью YouTube-каналу Equalympic, еле сдерживая слезы.

"Придя на стадион, мы очень разочаровались, потому что при входе нам сказали оставить всю нашу национальную символику: эти чудесные платки, которые символизируют нашу несокрушимость и стойкость, и эти флаги. Было запрещено взять нам на трибуну, чтобы поддержать наших спортсменом. Чтобы наши паралимпийцы почувствовали тепло наших сердец, чтобы, увидев национальную символику, почувствовали этот дух, что мы рядом с ними, что мы всегда с ними", — говорит женщина.

На входе их попросили сложить символику в боксы, не предоставив никакой аргументации, на основании чего принято такое решение.

"Просто сказали: "Украина, Россия и Беларусь — никакой символики", — продолжает Наталья свой рассказ.

По ее словам, ей очень больно, что именно украинцев мир хочет забыть, приравнять к стране-агрессору, которая в данный момент пытается уничтожить Украину:

"У нас сначала было отчаяние, мысль развернуться и уйти, но мы… взяли себя в руки, обуздали эмоции, сложили все в бокс и пошли на трибуны, где поддерживали невероятно".

По словам Валерия Сушкевича, президента Национального паралимпийского комитета Украины, и он лично, и Тарас Радь лично видели на трибунах украинские флаги, которые пронесли итальянцы и украинцы, проживающие здесь, но именно семью спортсмена из Тернопольской области "остановили и обобрали", говоря, что нельзя. И в это же время в центре Европы, на Играх, поднимают флаг страны, развязавшей кровавую войну.

"Я не могу осознать, до какого цинизма доходят представители оргкомитета. Мы сегодня готовим протест на президента Международного паралимпийского комитета по всем случаям, которые произошли".

Он назвал позором то, как руководство МПК осквернило и опустило высокие идеалы паралимпийского спорта, и пообещал продолжить борьбу.

Тарас Радь выиграл "золото" в спринте, принеся Украине первую награду Паралимпиады, а также стал бронзовым призером индивидуальной гонки.

В последний раз он выигрывал золото в гонке на 12,5 км в Пхенчхане-2018, а четыре года назад в Пекине добавил две серебряные и одну бронзовую награды.

Скандал с национальной символикой на этой Паралимпиаде не первый. Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил парадную форму украинской сборной для зимних Игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Он признал ее политической из-за изображения карты Украины в пределах 1991 года. Поэтому команде пришлось срочно изготавливать новую форму.

Кроме того, во время официальной церемонии открытия Паралимпийских игр-2026 в итальянской Вероне организаторы вынесли украинский флаг, несмотря на официальный запрет на это со стороны Украины.

Напомним, гимн России впервые с 2014 года прозвучал на Паралимпиаде.

Также сообщалось, что на Паралимпиаде украинка получила замечание за серьги "Stop War".