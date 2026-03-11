НПК открыто заявил о дискриминации украинцев на Паралимпиаде-2026: как давят на спортсменов

Украинская паралимпийская сборная на XIV Зимних Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо в Италии в 2026 году столкнулась с невиданными ранее негативными проявлениями и ограничениями со стороны представителей Международного паралимпийского комитета и оргкомитета Игр.

Национальный паралимпийский комитет (НПК) Украины и национальная паралимпийская команда заявили о систематическом давлении на украинских спортсменов и тренеров, напомнив, что паралимпийцы из Украины 30 лет подряд участвует во всех летних и зимних паралимпийских играх, а штаб команды состоит из профессиональных и опытных менеджеров и руководителей, обладающих осознанием и соответствующими знаниями положений Конституции МПК и регламента паралимпийских процедур.

Последней каплей стала история семьи золотого и бронзового медалиста Паралимпиады Тараса Радя. Его родных, которые приехали поболеть за биатлониста, не пустили на трибуны, пока те не оставили в боксах украинские флаги и платки с национальной символикой.

При этом люди выезжали из Тернопольской области в Италию, когда РФ запустила по Украине 500 дронов и 29 баллистических ракет.

"Семья Тараса Радя в составе восьми человек сама купила билеты и попыталась попасть на зрительскую трибуну соревнований по биатлону, чтобы увидеть своего родного спортсмена в его борьбе за победу. Представители МПК и Оргкомитета отобрали у семьи чемпиона украинские флаги, у женщин семьи были отобраны женские платки с украинским национальным орнаментом и было заявлено, что так делается в соответствии с правилами МПК", — говорится в заявлении НПК.

В Комитете подчеркнули, что руководство команды и ее члены пытались избегать радикальной реакции на указанные проявления этого давления, надеясь, что они носят случайный характер и не имеют предвзятого направления по отношению к украинской команде.

"Однако последние события показали, что эти проявления носят систематический характер и приобретают критический и позорный характер по отношению и к команде, и к ее членам", — подчеркивается в обращении.

В НПК также обращают внимание на "рост особой лояльности МПК к российскому и белорусскому паралимпийским комитетам и их государственному представительству":

"Сегодня, во время Паралимпиады-2026 – налицо системные и беспрецедентные проявления давления представителей МПК по отношению к украинской команде. Очевидно, возникает впечатление непонятного и очень специального партнерства МПК по НПК россии и беларуси".

Национальный паралимпийский комитет Украины потребовал от руководства МПК начать процесс возвращения к положениям Конституции МПК и в соответствии с ними скоординировать деятельность исполнительных органов МПК при реализации их функций на XIV Зимних Паралимпийских Играх.

Глава НПК Ваоерий Сушкевич возмущен отношением к украинским спортсменам

Дискриминация украинских паралимпийцев: факты

Еще до открытия Паралимпиады Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил парадную форму украинской сборной для зимних Игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Он признал ее политической из-за изображения карты Украины в пределах 1991 года, которая была интегрирована в дизайн. Поэтому команде пришлось срочно шить новую форму.

В олимпийской деревне украинская паралимпийская команда с разрешения представителя Оргкомитета вывесила на доме, где она проживает, украинский флаг, который команда вывешивала на домах проживания на последних четырех Паралимпийских играх — без возражений со стороны руководства МПК и Оргкомитета.

Некоторое время спустя после размещения флага появился представитель Оргкомитета и заставил его снять. На вопрос руководства команды почему и на каком конкретном основании регламента это сделано, ответа не последовало. Позже флаг разрешили повесить, но в менее заметном месте.

В день открытия Паралимпиады организаторы Игр вопреки требованию Украины вынесли ее флаг.

Национальный паралимпийский комитет (НПК) Украины требовал не использовать украинский флаг на церемонии открытия Паралимпиады-2026. Причиной такого требования является то, что Украина бойкотировала церемонию открытия Паралимпиады из-за решения Международного паралимпийского комитета разрешить представителям России и Беларуси выступать на Играх под своими национальными флагами.

НПК требовал не использовать государственную символику Украины на мероприятии, где присутствуют представители страны-агрессора с их флагами. Однако организаторы решили иначе.

Затем МПК сделал замечание украинской парабиатлонистке Александре Кононовой. Причиной стали "антивоенные" серьги".

По ее словам, после соревнования в спринте ей сообщили, что соревноваться в серьгах с надписью Stop War запрещено. На следующий день спортсменка вышла соревноваться уже в других патриотических серьгах.

"Я себя чувствую комфортно, потому что была готова к тому, что сделают замечание. Это мое состояние такое душевное, когда я надеваю патриотические серьги, одежду, форму, флаг. Для меня это многое значит, я ради этого живу, ради этого работаю. Это то, что меня вдохновляет в спорте: мое государство, гимн, флаг. Все, что касается всего этого — со мной", — рассказала она.

НПК назвал подобные проявления по отношению к украинским спортсменам "беспрецедентно позорными".

Напомним, сборная Украины завершила выступления на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии без добытых медалей.