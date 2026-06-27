Рекорд на Чемпіонаті світу з футболу 2026: збірна-дебютантка увійшла в історію

Кабо-Верде стала найменшою країною, яка коли-небудь виходила у плей-офф Чемпіонату світу з футболу.

Кабо-Верде посіла друге місце в групі H, зігравши внічию 0:0 з Саудівською Аравією. У 1/16 фіналу команда Кабо-Верде зіграє проти чинних чемпіонів світу з Аргентини, пише BBC.

Варто зауважити, збірна Кабо-Верде стала першою у XXI столітті, яка зуміла пройти груповий етап чемпіонату світу без жодної перемоги. Команда виступала в групі H і набрала три очки завдяки трьом нічиїм.

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Як зазначають у виданні, однією з причин успіху "Блакитних акул" стало рішення Федерації футболу Кабо-Верде залучити гравців з діаспори. Країна з населенням близько 530 тисяч осіб має тісні зв'язки з колишньою колоніальною державою Португалією. Окрім того, внаслідок морської торгівлі в Роттердамі проживає багато людей з корінням Кабо-Верде.

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Як наслідок, чотирнадцять членів збірної Кабо-Верде народилися за кордоном. Шестеро з них походять з Роттердаму. Центральний захисник Роберто Лопес народився в Дубліні та був залучений у команду через LinkedIn.

"У цій команді є внутрішня впевненість у тому, що ми достатньо хороші, щоб грати з найкращими командами світу", – сказав Лопес.

Нагадаємо, ФІФА допустила РФ до юнацького чемпіонату світу U-15 вперше з початку повномасштабної війни.

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