Роналдіньо повернувся у футбол: як часто 46-річний футболіст планує грати за новий клуб

Бразильський півзахисник Роналдіньо офіційно став гравцем італійської "Равенни" — футбольної команди, що грає у третьому за силою дивізіоні країни: Серії С.

Роналдіньо вже підписав контракз новим клубом, повідомила пресслужба "Равенни".

"Запрошення Роналдіньо до "Равенни" є надзвичайним моментом для клубу. Він був моїм кумиром у дитинстві, а його вплив на гру виходить далеко за межі футболу. Окрім того, що він принесе клубу, я сподіваюся, що його участь надихне нове покоління вболівальників закохатися в "Равенну" та стати частиною того, що ми будуємо на майбутнє", — заявив президент клубу Іньяціо Чіпріані.

Презентація Роналдіньо як гравця нового клубу відбулася в Маямі. Під час церемонії 46-річний гравець показав нову клубну футболку з номером 10.

Роналдіньо буде внесений до офіційної заявки команди, однак не планує регулярно виходити на поле. Його участь у матчах може бути епізодичною. Бразилець також також став акціонером клубу.

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Інші деталі угоди з бразильцем не розголошуються.

Зазначимо, що Роналдіньо завершив кар'єру футболіста ще у 2018 році.

Нагадаємо, футболіста збірної Іспанії не пускали на тренувальну базу його команди.

Фокус також писав про те, що Роналду побив рекорд Чемпіонату світу.