Роналдиньо вернулся в футбол: как часто 46-летний футболист планирует играть за новый клуб

Бразильский полузащитник Роналдиньо официально стал игроком итальянской "Равенны" — футбольной команды, выступающей в третьем по силе дивизионе страны: Серии С.

Роналдиньо уже подписал контракт с новым клубом, сообщила пресс-служба "Равенны".

"Приглашение Роналдиньо в "Равенну" — это исключительное событие для клуба. Он был моим кумиром в детстве, а его влияние на игру выходит далеко за пределы футбола. Помимо того, что он принесет клубу, я надеюсь, что его участие вдохновит новое поколение болельщиков полюбить "Равенну" и стать частью того, что мы строим на будущее", — заявил президент клуба Иньяцио Чиприани.

Презентация Роналдиньо в качестве игрока нового клуба состоялась в Майами. Во время церемонии 46-летний футболист продемонстрировал новую клубную футболку с номером 10.

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Роналдиньо будет включен в официальный состав команды, однако не планирует регулярно выходить на поле. Его участие в матчах может носить эпизодический характер. Бразилец также стал акционером клуба.

Остальные детали соглашения с бразильцем не разглашаются.

Отметим, что Роналдиньо завершил карьеру футболиста ещё в 2018 году.

Напомним, футболиста сборной Испании не пускали на тренировочную базу его команды.

Фокус также писал о том, что Роналду побил рекорд чемпионата мира.