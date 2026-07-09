Ерлінг Голанн підкорює мережу: норвезьку зірку футболу розібрали на меми

Зірковий нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанн проводить надуспішний Чемпіонат світу — у 4 матчах він забив 7 голів та допоміг своїй команді дійти до чвертьфіналу мундіалю.

Зокрема, в матчі 1/8 Голанн оформив дубль у ворота збірної Бразилії. Однак крім голів він здобув популярність і через свою яскраву зовнішність. Фокус зібрав головні меми довкола Ерлінга Голанна.

Ерлінг Голанн — що відомо

Ерлінг Браут Голанн народився 21 липня 2000 року в місті Лідс в родині норвезького футболіста Альфа-Інґе Голанна, який саме грав у місцевому клубі.

Він пройшов академію рідного для його батька "Брюне", за який дебютував ще в 15 років, вийшовши на заміну. Після цього він перейшов спочатку до "Молде", а звідки — до австрійського "Ред Булл Зальцбург". Далі в його кар'єрі була дортмундська "Боруссія", перш ніж в 2022 році він приєднався до "Ман Сіті", за який виступає і зараз.

Відео дня

У складі збірної Норвегії Голанн демонструє неймовірну результативність — він забив 62 голи в 54 матчах. Він оформлює 1,15 голів у середньому за матч — для порівняння в Роналду цей показник за збірну складає 0,63 голи за матч, а в Мессі 0,61.

Чому Голанн завірусився

Ерлінг Голанн став вірусним через свою яскраву зовнішність — високий блондин 195 см, який має гарне поєднання атлетизму та швидкості.

Erling Haaland is the 6’5 Norwegian soccer player who is going to viral for looking like a real-life Viking. pic.twitter.com/TPBwQopnKl — Dr. Jebra Faushay (@JebraFaushay) July 2, 2026

Також багато хто відзначає довге волосся Голанна, яке він збирає під час матчів, однак нерідко розпускає після.

Популярні меми з Голанном

Після дублю в ворота Бразилії та виходу Норвегії в чвертьфінал саме Голанн очолив знаменитий чант "ру-ру" норвежців на стадіоні.

Після цього Google присвятив Голанну спеціальну анімацію: якщо забити його ім'я в пошуку англійською, то знизу з'являться норвезькі фігурки, що нібито пливуть на човні.

Search Erling Haaland on Google,an interactive animated "Easter egg"appears that shows seven Vikings rowing across the bottom of your screen to the beat of a drum and the chant "Ro!".Google added this animation to honor Haaland's spectacular performance during the FIFA World Cup. https://t.co/IaAbJJGunD pic.twitter.com/jG5mUeHxFP — MyMister (@DLittleWarrior) July 9, 2026

Фанати використовують ШІ на повну, аби відзначити шалений стиль Голанна, який нібито має виграти Кубок світу для Норвегії.

І домальовують йому зброю, аби було легше боротися з суперником.

Голанн — вікінг Фото: Скриншот

Багато сміються і з зовнішності Голанна — хтось навіть жартує, що він не людина…

are we even sure Haaland is human bro😭 pic.twitter.com/GUR6ErlnpT — kira 👾 (@kirawontmiss) July 5, 2026

…а інші — порівнюють його з цибулею, що виглядає 1-в-1, як норвезький Вікінг.

Мем з Голанном Фото: Скриншот

Фанати також зібрали окреме відео з найсмішнішими моментами за участі Ерлінга:

Дійшло до того, що фанати завели акаунт "Out of context Haaland" (Голан поза контекстом), де публікують десятки відео з норвезьким форвардом. Зокрема, доходить і до абсурдних роликів, створених за допомогою штучного інтелекту:

pic.twitter.com/jJnyUC9C5G — Out Of Context Erling Haaland (@ErlingNoContext) July 8, 2026

pic.twitter.com/tR38biPaC1 — Out Of Context Erling Haaland (@ErlingNoContext) July 7, 2026

haaland etiquetando en un reel a vini jr para recrear ese video lo TIPAZO 😭 pic.twitter.com/uFdNueqoBL — ؘjuandi (@poxelse) July 3, 2026

Також Ерлінга порівнюють з персонажем японського аніме Маджін Буу. Сам норвежець відзначив, що не проти таких порівнянь.

Мем з Голанном Фото: X (Twitter)

Раніше ми розповідали, що збірна Норвегії з футболу взяла з собою на чемпіонат світу 1000 кг власної їжі, щоб не їсти місцеві страви, які їм не подобаються через велику кількість цукру та консервантів.

Також Фокус повідомляв, що Норвегія сенсаційно вибила Бразилію та пройшла у чвертьфінал Чемпіонату світу.