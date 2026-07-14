Эрлинг Холанд вернулся в Норвегию с енотом: в соцсетях обсуждают странный сувенир из США (фото)

Футболист норвежской сборной Эрлинг Холанд произвел фурор на Чемпионате мира в США и озадачил своих фанатов, когда привез домой странный сувенир – чучело енота с бутылкой за 750 долларов.

Фото, которое опубликовал сам футболист с подписью "он поехал со мной домой", разошлось по соцсетям и даже спровоцировало волну мемов, в которых Эрлинга сравнивали с Грутом из "Стражей Галактики".

Эрлинг привез в Норвегию чучело енота

Оказалось, что чучело с енотом – это недешевый сувенир под названием "Виски Енот" за 750 долларов и он уже распродан. Некоторые отметили в комментариях, что чучело животного – это не слишком этичный сувенир.

Чучело енота стоит 750 долларов Фото: Скриншот

На фотографиях видно, как Холанд выходит из самолета, неся на одном плече сумку Dolce & Gabbana, а в левой руке — чучело енота.

Пост Эрлинга Холанда про енота Фото: Скриншот

Этот необычный сувенир Холанд купил в магазине Wild Bill's Western Store в Далласе, куда звезда заехала купить ковбойскую шляпу после победы Норвегии в 1/32 финала турнира.

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Магазин уделил большое внимание визиту Холанда: теперь его изображение украшает главную страницу их веб-сайта. Нападающий одет в ковбойскую шляпу и сапоги, а также в футболку с надписью "Можете поцеловать моего Далласа".

Фото Холанда украшает главную страницу магазина в Далласе

Сборная Норвегии приземлилась в аэропорту Осло 13 июля ​​после возвращения домой после поражения от Англии со счетом 2:1 в дополнительное время в четвертьфинале чемпионата мира.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Мечта норвежской команды дойти до финала была прервана дублем Джуда Беллингема, а звездный игрок Холанд был вынужден наблюдать за заключительными минутами матча со скамейки запасных, поскольку его заменили перед вторым дополнительным таймом.

Холанд оказался одной из звезд ЧМ-2026, забив семь голов в пяти матчах.

Норвежцев дома встречали, как героев: пожарные машины поливали водой их самолет, чтобы создать радугу, в аэропорту их встречали толпы фанатов и тысячи болельщиков выстроились вдоль улиц, чтобы отпраздновать лучшее в истории выступление Норвегии на чемпионате мира по футболу.

Потом звезду норвежского футбола и его товарищей по команде приветствовал король Харальд в Королевском дворце в Осло.

В Норвегии сборную по футболу встречали, как героев

Тем временем матч между Англией и Норвегией уже вызвал споры. Возникли вопросы по поводу гола Беллингхема, сравнявшего счет, причем некоторые предполагали, что мяч мог попасть в его руку.

Норвегия также была разочарована, когда гол во втором тайме был отменен. Судьи посчитали, что Холанд толкнул Эллиота Андерсона в штрафной площади перед угловым, в результате чего гол был отменен.

В такой ситуации игру следовало остановить, а гол отменить. Но ФИФА просмотрела видеозаписи с разных ракурсов и заявили, что гол не был забит рукой.

Напомним, ранее Эрлинг Холанд внезапно стал законодателем мод и даже стал амбасадором бренда, который выпускает резинки для волос.

На Чемпионат мира по футболу норвежская сборная привезла свою еду. Американская провизия пришлась норвежцам не по вкусу.