Все вирішив один момент: Іспанія мінімально обігрує Аргентину, ставши двократними чемпіонами світу

На стадіоні "Мет Лайф Стедіум" у Нью-Джерсі (США) відбувся фінал Чемпіонату світу-2026, у якому зійшлися збірна Іспанії та збірна Аргентини. Долю матчу вирішив один епізод у додатковому часі гри.

Перемогу в додатковий час здобули іспанці, вигравши з мінімальним рахунком 1-0. Про це повідомляє офіційний сайт FIFA.

Протягом першої половини гри команди обмінювалися моментами, однак до повноцінної реалізації моментів не дійшло. Гравці обох збірних намагалися скористатися помилками, однак перший тайм між чемпіонати Європи та Південної Америки завершився нічиєю 0-0.

Мессі грає проти Ямаля у фіналі ЧС-2026 Фото: fifa.com

У другому таймі команди почали активніше діяти поблизу штрафних майданчиків суперників. Іспанія продовжувала тиснути, а Аргентина намагалася відбиватися та контратакувати.

Однак наприкінці другого тайму Енцо Фернандес отримав першу жовту за розмови. А потім Аргентина лишилася в меншості — після фолу Енцо на Пау Кубарсі "альбіселесте" лишилися вдесятьох.

Відео дня

Енцо Мартінес залишив альбіселесте вдесятьох Фото: fifa.com

У додатковий час "Фурія Роха" продовжила активно діяти у воріт Еміліано Мартінеса. На 96-ій хвилин іспанці забили м'ча у ворота Аргентини, але його було скасовано через фол у атаці. Перший екстратайм завершився з рахунком 0-0.

І на початку другого екстратайму, на 106-ій хвилині, Іспанія змогла забити після удару Феррана Тореса. Так рахунок став 1-0 на користь "Фурії Рохи".

Ферран Торрес відкриває рахунок у фіналі Мундіалю Фото: fifa.com

Після пропущеного м'яча Аргентина пішла в атаку на ворота іспанців, а Мессі двічі намагався вдарити по воротах "Фурії Рохи". Попри всі спроби, іспанці змогли втримати рахунок і виграли з мінімальною перевагою.

Раніше Фокус повідомляв, що Англія виграла матч за третє місце у Франції. З хокейним рахунком 6-4 перемогли англійці, які вперше посіли призове місце вперше з 1966 року.

Згодом стало відомо, що Зідан стане новим тренером Франції після її провалу. На цю посаду він вступить вже восени.