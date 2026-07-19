Трилер у Маямі: Англія виграла матч за третє місце у Франції в шаленій гольовій перестрілці (відео)

У Маямі (США) відбувся матч за третє місце між Англією та Францією, в якій обидві команди забили аж 10 голів. З хокейним рахунком 6-4 перемогли англійці, які вперше посіли призове місце вперше з 1966 року.

Завдяки наполегливій грі та купі помилок французів, "Три леви" вигравали перший тайм з розгромним рахунок 0-4. Про це повідомляє FIFA.

У першому таймі англійці активно користалися помилками Ле Бльо, і змогли забити чотири м'ячі у ворота французів. Голи забивали Райс (3 хв), Конса (18 хв) та двічі відзначився Бакайо Сака (37 хв та 45+1 хв).

Французи програли повністю перший тайм, але зібралися в другому Фото: fifa.com

В другому таймі французи здійснили у перерві аж три заміни, після чого кинулися відігратися в матчі. До 66 хвилини Ле Бльо забили аж тричі — відзначилися Кіліан Мбаппе (47 та 66 хв) та Бредлі Барколя (54 хв), і рахунок став 3-4.

Однак потім англійці зусиллями Саки з пенальті на 87-ій хвилині вийшли вперед, і на табло рахунок змінився на 3-5. Вже в додатковий час другого тайму Усман Дембеле скоротив відставання на гол — 4-5.

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В останні хвилини матчу остаточний рахунок встановив Джуд Беллінгем на 90+8 хвилині. Остаточний рахунок гольового трилеру в Маямі становив 4-6 на користь англійців.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Іспанія подолала Францію і вийшла до фіналу ЧС-2026. Підсумковий рахунок матчу — 2:0.

Згодом стало відомо, що Аргентина вийшла до фіналу ЧС-2026. 19 липня "альбіселесте" зійдеться з Іспанією в фінальному матчі за Кубок світу.